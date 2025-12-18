"ทนายอั๋น" ยื่นดีเอสไอ เอาผิดผู้ต้องหาฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" เพิ่มเติม เชื่อมีเกิน 8 ราย

MGR Online - "ทนายอั๋น" เผย เส้นทางการเงินคดีฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ต้องหามากกว่า 8 ราย บุกจี้ “ดีเอสไอ” ทำงานตรงไปตรงมา
วันนี้ (18 ธ.ค.) เวลา 11.00 น. ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้เร่งดำเนินการในคดีฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" โดยการออกหมายเรียกบุคคลผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมจากเดิม เนื่องด้วยสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้อำนาจทางการเมืองที่จะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ ยังได้นำรูปภาพแผนผังเส้นทางการเงินของกลุ่มหัวเลือกตั้ง สว. จังหวัดอำนาจเจริญ ที่เชื่อมโยงไปยัง สส.ในจังหวัดภาคใต้ โดยมี นายสมเกียรติ เพชรประดับ ผอ.ส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์ กองบริหารคดีพิเศษ เป็นตัวแทนรับเรื่อง
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ตนทราบว่าล่าสุดดีเอสไอได้มีการสรุปสำนวนคดีฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" ส่งฟ้องผู้ต้องหา 8 รายให้อัยการคดีพิเศษเรียบร้อยแล้ว แม้คนจะมองว่าคดีมีความคืบหน้าจริง แต่ตนยังมองว่าไว้ใจไม่ได้ เพราะหากมีแค่ 8 ราย แล้วตัดจบเพียงเท่านี้ มันเป็นไปไม่ได้ เพราะหลักฐานเส้นทางการเงินไม่ได้มีแค่ 8 รายนี้ รวมถึง ในส่วนของคดีการฮั้วเลือก สว. ตามกฎหมายของ กกต. จะมีการล้มคดีหลังยุบสภาไม่เกิน 2 อาทิตย์ ก็ได้เห็นเค้าลางแล้ว
นายภัทรพงศ์ กล่าวอีกว่า วันนี้ตนเดินทางมายื่นหนังสือต่ออธิบดีดีเอสไอ เพราะว่ารัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ซึ่งมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้เกือบ 100 วันแล้ว กลับพบว่าคดี "อั้งยี่-ฟอกเงิน สว." ได้ถูกดองไปเลย แต่ตอนนี้สถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนไป มีการประกาศยุบสภาไปแล้ว จึงเป็นโอกาสดีที่ อธิบดีดีเอสไอ จะรีบพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มเติม ที่ไม่ใช่แค่ล็อตแรก 8 รายดังกล่าว ซึ่งจะเป็นข้อพิสูจน์ของดีเอสไอว่าตรงไปตรงมา ถูกที่ถูกทางหรือไม่ คือช่วงเวลาที่การเมืองจะเข้าแทรกแซงได้น้อยที่สุด
นายภัทรพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเส้นทางการเงินขบวนการฮั้ว สว. หากจำกันได้ ในช่วงที่ กกต. ได้ลงพื้นที่สอบสวนปากคำพยานในจังหวัดอำนาจเจริญ แต่ปรากฏว่ามีบุคคลสำคัญในเรื่องนี้ อักษรย่อ ญ. ได้โอนเงินให้ กกต. รวมจำนวน 870,000 บาท โดยโอนครั้งแรก วันที่ 7 พ.ค.67 และครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 ม.ค.68 นอกจากนี้ ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 8 ราย ถูกดีเอสไอและอัยการส่งฟ้องในคดี "อั้งยี่-ฟอกเงิน สว." ล่าสุดนั้น ก็มีความเชื่อมโยงทางการเงินกับนักการเมือง อักษรย่อ ช. ที่อยู่ในจังหวัดแถวภาคเหนือตอนล่าง กลางตอนบน อีกทั้ง ญ. รายสำคัญดังกล่าว ยังถือเป็นมือขวาของขาใหญ่ในจังหวัดอำนาจเจริญด้วย
"อยากให้ดีเอสไอออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มเติมในกลุ่มของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนประมาณ 15 ราย เพราะคนเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเส้นทางการเงินแน่นอน"