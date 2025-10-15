ปชน.ผิดหวังรัฐสภาไม่รับร่างแก้ รธน.ทุกร่าง ชวนประชาชนจับตาต่อไปอย่างใกล้ชิด

เพจพรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า แก้รัฐธรรมนูญผ่านวาระ 1 เปิดทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
วันนี้ (15 ต.ค.) ที่ประชุมรัฐสภาลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ โดยเป็นการลงมติรับหลักการ 2 ฉบับ จาก 3 ฉบับ
แม้กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดินหน้าต่อ แต่ในเมื่อเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นวาระที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่รัฐสภาไม่ได้มีมติรับหลักการทั้ง 3 ร่าง ซึ่งเป็นการลงมติที่ไม่เพียงแต่ทำความเข้าใจได้ยาก เนื่องจากหลักการของ 3 ฉบับ มีความใกล้เคียงกัน แต่ยังไม่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อบรรยากาศของการแสวงหาฉันทามติที่จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ขั้นตอนจากนี้ พรรคประชาชนจะผลักดันกลไกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในชั้นกรรมาธิการต่อไป โดยยืนยันหลักการ 2 เรื่อง เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะท้อนความหลากหลายทางความคิดที่มีอยู่ในรัฐสภาและในสังคมไทย
(1) เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากที่สุด โดยไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
(2) ป้องกันการกินรวบ-ผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เส้นทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ง่ายดายแน่นอน แต่นี่คือโอกาสสำคัญที่พวกเราต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมไทยได้ร่วมกันออกแบบกติกาและระบบการเมืองที่ตอบโจทย์ประชาชน การเมืองที่สร้างความหวัง และพาประเทศไทยเดินหน้าได้อีกครั้ง
เชิญชวนประชาชนจับตาต่อไปอย่างใกล้ชิด!