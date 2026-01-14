เปิดเซฟ "อุ๊งอิ๊ง" พ้นเก้าอี้นายกฯ รวย 1.1 หมื่นล้าน ลดลง 2 พันล้าน หนี้ตั๋ว PN 4.4 พันล้านยังอยู่

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “แพทองธาร” กรณีพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวย 1.1 หมื่นล้าน ลดลงจากเดิม 2 พันล้าน ส่วนหนี้ตั๋ว PN 4.4 พันล้านยังอยู่ในรายการ
วันนี้ ( 14 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2568 โดยอยู่กินฉันสามีภรรยา กับนายปิฎก สุขสวัสดิ์ มีบุตรด้วยกัน 2 คน แจ้งมีทรัพย์สินรวมกัน 11,321,646,719 ล้านบาท เป็นของ น.ส.แพทองธาร 11,234,6769,810 บาท ของนายปิฎก 86,746,214 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 130,693 บาท หนี้สินรวม 4,441,159,711 บาท
สำหรับรายการทรัพย์สิน น.ส.แพทองธาร ประกอบด้วยเงินสด 7,237,696 บาท เงินฝาก 26 บัญชี รวม 1,060,535,410 บาท เงินลงทุน 8,347,745,540 บาท เงินให้กู้ยืมแก่นายพานทองแท้ ชินวัตรพี่ชาย จำนวน 15,238,714 บาท ที่ดิน 12 แปลง มูลค่ารวม 724,922,982 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 168,615,386 บาท ยานพาหนะ 66,770,000 บาท เป็นรถยนต์ 23 คัน สิทธิและสัมปทาน 6 รายการ มูลค่ารวม 425,022,830 บาท โดยในจำนวนนี้ สิทธิและสัมปทานในการเช่าอพาร์ตเมนต์ในอังกฤษ 2 แห่งคือ เลขที่ BGL17688 Flat Knaresborongh house, 7 Knaresborongh Place, London เมื่อ 20 ก.พ. 2550 สิ้นสุด 24 ธ.ค. 3537 มูลค่า 111,612,250 บาท และเลขที่ NGL9715639 Flat 14 Montpelier street, London เมื่อ 26 ก.ค. 2560 สิ้นสุด 21 ม.ค. 3552 มูลค่า 208,342,867 บาท
ส่วนทรัพย์สินอื่น 418,681,250 บาท ประกอบด้วย ทองคำแท่ง 75 บาท นาฬิกา 75 เรือน ของสะสมตุ๊กตาแบร์บริค 9 ตัว กระเป๋า 217 ใบแหวน 109 วง เครื่องประดับกำไลข้อมือ 69 เส้น เครื่องประดับสร้อยคอ 70 เส้น ต่างหู 29 คู่ เครื่องแต่งกาย 167 ชุด
ส่วนหนี้สิน 4,434,522,338 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 5,458,262 บาท หนี้สินอื่น 4,434,522,338 บาท
ทั้งนี้ น.ส.แพทองธาร แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 20,8879,130 บาท เป็นเงินเดือนค่าจ้างโบนัส 879,130 บาท เงินปันผล 20,5000,000 บาท ดอกเบี้ย 2,000,000 บาท ค่าเช่า 1,000,000 บาท ส่วนรายจ่ายประจำปี 58,220,000 บาท โดยเป็นค่าเบี้ยประกัน 1,200,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 45,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายครัวเรือน 7 ล้านบาท ค่าส่วนกลาง 800,000 บาท ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 120,000 บาท ค่าเล่าเรียนบุตร 1,500,000 บาท เงินบริจาค 600,000 บาท ถ้าท่องเที่ยว 2,000,000 บาท
ส่วนทรัพย์สินนายปิฎก ประกอบด้วยเงินสด 3,424,263 บาท เงินฝาก 9 บัญชี รวม 8,965,374 บาท เงินลงทุน 12,466,031 บาท ที่ดิน 4 แปลง มูลค่ารวม 32,198,216 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8,273,784 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,728,545 บาท ทรัพย์สินอื่น 69,200,000 บาท ประกอบด้วยนาฬิกา 40 เรือน แหวน 2 วง ทั้งนี้ นายปิฎกแจ้งมีรายได้ต่อปี 4,909,100 บาท แบ่งเป็น เงินเดือนค่าจ้าง และโบนัส 3,746,000 บาท เงินปันผล 600,000 บาท ดอกเบี้ย 383,100 บาท ผลประโยชน์/การขายโทเคน 180,000 บาท ส่วนรายจ่ายประจำปี 3,668,846 บาท เป็นค่าเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3,000,000 บาท ค่าส่วนกลาง 65,614 บาท ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,232 บาท ค่าท่องเที่ยว 500,000 บาท หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 1,179,110 บาท
สำหรับข้อมูลการเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(1)-(8) น.ส.แพทองธาร แจ้ง 5,027,468 บาท นายปิฎก 3,585,348 บาท
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งของน.ส.แพทองธาร เมื่อเดือน ม.ค.2568 อยู่ที่ 13,993,826,903 บาท หนี้สิน 4,441,159,711 บาท เท่ากับว่าภายหลังพ้นจากตำแหน่งทรัพย์สินลดลงกว่า 2,672,180,184 บาท
สำหรับหนี้สินอื่นของ น.ส.แพทองธาร ที่แจ้งมูลค่า 4,434,522,338 บาทนั้น คือหนี้สินในส่วนของตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋ว PN ในการซื้อหุ้นต่อจากมารดา พี่ชาย และเครือญาติ รวม 5 รายการ ที่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเมื่อต้นปี 2568 ว่าส่อเข้าข่ายเป็นการกระทำนิติกรรมอำพรางหรือไม่ ซึ่งยังมีการแจ้งในรายการทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่ง เท่ากับว่า น.ส.แพทองธาร ยังคงไม่มีการชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด