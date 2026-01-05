"น้องไปป์" เป็นตัวแทน "แม่ปู" เยี่ยม "ทักษิณ" ในเรือนจำ ชู "ลุงแม้ว" เป้นนักสู้ที่เข้มแบ็ง

‘น้องไปป์’ เป็นตัวแทน "ยิ่งลักษณ์" เยี่ยม ‘ทักษิณ’ ในเรือนจำ พร้อมครอบครัวชินวัตร บอกลุงเป็นนักสู้ที่เข้มแข็ง-มีกำลังใจ
วันที่ 5 มกราคม นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ ภรรยาของนายพานทองแท้ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ชินวัตร นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ บุตรเขยนายทักษิณ และนายศุภเสกข์ อมรฉัตร บุตรชายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร ที่เรือนจำกลาง คลองเปรม
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการเดินทางมาเยี่ยมคุณลุงเป็นครั้งแรก นายศุภเสกข์ กล่าวว่า ตนเดินทางกลับจากต่างประเทศเลยถือโอกาสเป็นตัวแทนคุณแม่มาเยี่ยมคุณลุง ซึ่งคุณแม่ก็ฝากความคิดถึงและความห่วงใยมาด้วย นอกจากนี้ ตนได้คุยกับคุณลุงเรื่องการเรียน และคุณลุงอวยพรขอให้ตนและครอบครัวมีความสุข
เมื่อถามว่า เป็นห่วงคุณลุงมากไหม นายศุภเสกข์ ตอบว่า ตนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ยังไงก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้ว ห่วงเรื่องสุขภาพของคุณลุงด้วย แต่คุณลุงเป็นคนที่เข้มแข็ง เป็นนักสู้ แล้วก็มีกำลังใจครับ