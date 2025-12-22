"โอ๊ค" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" คุยเรื่องหลาน - ฝากให้กำลังใจ "ยศชนัน" ลุยเลือกตั้งใหญ่

MGR Online - "โอ๊ค พานทองแท้" พร้อมภรรยา ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" เผย สุขภาพโอเคปกติ คุยแต่เรื่องหลานๆ ฝากให้กำลังใจ "ยศชนัน" ลงเลือกตั้ง
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (22 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยาของนายพานทองแท้ เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยมีการไหว้ทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงมายืนรอให้กำลังใจ ก่อนเดินเข้าภายในเรือนจำ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ซึ่งวันนี้เป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 27
ต่อมา เวลา 10.25 น. ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยม โดย นายพานทองแท้ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ว่า คุณพ่อสุขภาพโอเค ส่วนเรื่องปัญหาความเครียดหรือความดันต่างๆ ก็ปกติดี และคุณพ่อก็มีสอบถามเรื่องหลานๆ ท่านบอกว่าคิดถึงหลาน ส่วนกิจกรรมในเรือนจำช่วงปีใหม่ มีอะไรให้ทำบ้างนั้น ตนไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้เลย เพียงแค่พูดคุยถึงเรื่องหลานๆ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง นอกจากนี้ คุณพ่อยังฝากให้กำลังใจ อาจารย์เชน ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย) ก่อนเดินทางขึ้นรถกลับทันที