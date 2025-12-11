"อิ๊งค์-ปอ" เยี่ยม "ทักษิณ" ยังห่วงสุขภาพความดัน-ความเครียด คุยเรื่องเรียนหลาน

MGR Online - "อิ๊งค์-ปอ" ตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" เผยห่วงสุขภาพทั้งความดันและความเครียด คุยเรียนต่อของหลานๆ ปัดตอบเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (11 ธ.ค.) เวลา 09.45 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ “อิ๊งค์” อดีตนายกรัฐมนตรี และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ “ปอ” สามีของ น.ส.แพทองธาร เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยวันนี้ถือเป็นการเยี่ยมครั้งที่ 24 เมื่อทั้งคู่ลงจากรถยนต์ส่วนบุคคลได้ยกมือไหว้ทักทายคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ
ภายหลังการเข้าเยี่ยมประมาณ 1 ชั่วโมง น.ส.แพทองธาร พร้อม นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อซึ่งคุณพ่ออยู่ในเรือนจำ ย่างเข้าเดือนที่ 4 แล้วพบว่านายทักษิณปรับตัวได้ดีขึ้น แต่ยังมีเรื่องที่ต้องติดตาม คือ สุขภาพของคุณพ่อ เช่น ยังมีภาวะอาการจากโรคความดันขึ้นและความดันลง ความเครียด ซึ่งตัวเองได้นำเรื่องของหลานๆ ไปเล่าให้ฟังคุณพ่อก็ยิ้มและหัวเราะ แต่ไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน มีเพียงการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนของหลานว่าจะเข้าเรียนที่ไหน
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นการจัดงานซีเกมส์ซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อการบริหารงานของรัฐบาล น.ส.แพทองธาร กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดย น.ส.แพทองธาร ไม่ได้ตอบคำถามเพียงแต่ยิ้มให้ผู้สื่อข่าวก่อนจะเดินขึ้นรถกลับทันที