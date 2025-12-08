"โอ๊ค-เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" คุมขังครบ 3 เดือน ห่วงสุขภาพคุณพ่อเป็นความดันสูง

MGR Online - "โอ๊ค-ติ๊ก-เอม-พงศ์" ตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" หลังถูกคุมขังในเรือนจำฯ ครบ 3 เดือน เผยในฐานะลูกห่วงสุขภาพคุณพ่อทุกวัน
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (8 ธ.ค.) เวลา 11.00 น. ณ หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยาของนายพานทองแท้ , น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" และ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยเมื่อทุกคนลงจากรถส่วนบุคคลได้ยกมือไหว้ทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่รอให้กำลังใจ ก่อนเข้าด้านในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ซึ่งวันนี้ถือเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 23
ต่อมา เวลา 11.30 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ในเรือนจำฯ น.ส.พินทองทา ได้เปิดเผยสั้นๆ ว่า "ตอนนี้ครบ 3 เดือนแล้ว แต่ทราบว่าสุขภาพคุณพ่อก็มีความดันสูง ซึ่งในฐานะลูกก็ห่วงทุกวัน" ก่อนยกมือไหว้ขอบคุณสื่อมวลชนและพี่น้องคนเสื้อแดง
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเพิ่มเติมกรณี ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ โพสต์รูปภาพและข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพนายทักษิณกับนายลลิต โมดิ ชาวอินเดีย ผู้ต้องหาคดีฟอกเงิน โดย น.ส.พินทองทาและนายณัฐพงศ์ ต่างไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด ก่อนเดินทางกลับทันที