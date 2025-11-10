"อิ๊งค์-เอม-โอ๊ค" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" หลังคุมขังครบ 2 เดือน เผยคุณพ่อยังโอเค

MGR Online - 3 พี่น้องครอบครัว "ชินวัตร" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ภายในเรือนจำ หลังคุมขังครบ 2 เดือน ปรากฏภาพ "โอ๊ค" บุตรชายคนโตเดินทางมาด้วย
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (10 พ.ย.) เวลา 10.20 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" และ นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" 3 พี่น้องเป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 15 สำหรับการเข้าเยี่ยมญาติ ซึ่งมีกลุ่มคนเสื้อแดงแต่งกายเสื้อผ้าสีดำมายืนรอให้กำลังใจ ก่อนเดินเข้าภายในเรือนจำ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ
ต่อมา เวลา 11.30 น. ภายหลังจาก 3 พี่น้องครอบครัว "ชินวัตร" เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที โดย น.ส.แพทองธาร หรือ "อิ๊งค์" เปิดเผยสั้นๆ ว่า ตอนนี้คุณพ่อโดยรวมก็โอเค
ส่วน นายพานทองแท้ หรือ "โอ๊ค" ระบุว่า คุณพ่อก็โอเคครับ ก่อนทั้งหมดจะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกลับออกไปทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นครั้งแรกที่ปรากฏภาพ นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" บุตรชายคนโตของนายทักษิณ เดินทางมาเยี่ยมคุณพ่อ และขณะนี้ นายทักษิณ ถูกคุมขังครบ 2 เดือน (เข้าเรือนจำฯ ตั้งแต่ 9 ก.ย.)