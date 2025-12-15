"โอ๊ค-ภรรยา" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" คุยเรื่องลูกหลาน ไม่ได้สนทนาการเมืองหลังยุบสภา

MGR Online - "โอ๊ค พานทองแท้" พร้อมภรรยา เป็นตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ครั้งที่ 25 คุยเฉพาะเรื่องหลานๆ และสุขภาพ ส่วนการเมืองไม่ได้พูดกันหลังมีการยุบสภา
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (15 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" และ น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยาของนายพานทองแท้ เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งวันนี้ถือเป็นการเยี่ยมครั้งที่ 25 หลังคุมขังมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 วัน โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ก่อนเดินเข้าไปด้านในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ
ต่อมา เวลา 10.30 น. นายพานทองแท้ และภรรยา ได้ออกมาเปิดเผยสั้นๆ กับสื่อมวลชน ว่า วันนี้ตนได้พูดคุยกับคุณพ่อเรื่องหลานๆ และอัปเดตสุขภาพโดยรวมของคุณพ่อ ส่วนเรื่องการเมืองภายหลังมีการยุบสภาเกิดขึ้น ตนก็ไม่ได้คุยกับคุณพ่อเรื่องนี้เลย ก่อนยกมือไหว้ขอบคุณสื่อมวลชน และเดินทางกลับออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมจากกรมราชทัณฑ์ ว่า นายทักษิณ ชินวัตร ปัจจุบันยังเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลาง ยังไม่ได้เลื่อนปรับเป็นชั้นดี เนื่องด้วยกระบวนการของระดับเรือนจำกลางคลองเปรม ยังไม่ได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ต้องขังใดเสนอปรับเลื่อนชั้นไปยังส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ จึงยังคงชั้นกลางดังเดิม ทั้งนี้ กรณีนายทักษิณ ชินวัตร ภายในเดือน ธ.ค.68 ทางเรือนจำกลางคลองเปรม จะยังไม่มีการเสนอปรับเลื่อนชั้นไปยังกรมราชทัณฑ์พิจารณา แต่ราวเดือน เม.ย.69 จึงจะได้พิจารณาปรับเลื่อนชั้นจากผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลางเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นดี