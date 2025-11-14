"สนธิญา"ร้องตรวจสอบเพจ "โอ๊ค พานทองแท้" ยังไม่ลบโพสต์หมิ่นฯ หลังถอนฟ้องแล้ว

"สนธิญา"ร้องกองปราบตรวจสอบเพจ "โอ๊ค พานทองแท้" ยังไม่ลบโพสต์หมิ่นประมาท หลังตนถอนฟ้องไปแล้ว ยันหากพบมีการกระทำผิดจริงให้พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
วันนี้ (14 พ.ย. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าพบ พนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับ นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค พานทองแท้" กรณีใช้เพจเฟซบุ๊กโพสต์ภาพและข้อความลักษณะดูหมิ่นและหมิ่นประมาทตน
นายสนธิญา กล่าวว่า แม้ตนจะเคยถอนฟ้องคดีดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2566 แต่จากการตรวจสอบล่าสุด ยังพบว่า เพจ "โอ๊ค พานทองแท้" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 2.5 ล้านคน ยังไม่มีการลบข้อความและภาพที่ถูกระบุว่าเป็นการดูหมิ่นและหมิ่นประมาทออกไป โดยพบว่ายังคงมีการโพสต์อยู่จนถึงวันที่ 11 ก.ย. 2568
"ผมต้องการให้ตำรวจตรวจสอบว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำ หรือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากการถอนฟ้อง ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ไปร้องเรียนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และได้รับคำแนะนำว่า เรื่องนี้อยู่ในอำนาจการสอบสวนของตำรวจ บก.ปอท. จึงตัดสินใจเดินทางมาในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด และพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง"นายสนธิญา กล่าว