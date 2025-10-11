คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ วุฒิสภา แสดงความยินดี “ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์” รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวประธานฯ ร่วมพัฒนากลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่อาคารวุฒิสภา พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ประธานประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม ครั้งที่ 23 โดยมีคณะกรรมาธิการเข้าร่วม อาทิ นายสากล ภูลศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 2, นายรุจิภาส มีกุศล รองประธานฯ คนที่ 5, นายสมชาย นุ่มพูล รองประธานฯ คนที่ 6, นายเศก จุลเกษร เลขานุการคณะกรรมาธิการ, นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี, นายชัยธัช เพราะสุนทร, นายจตุพร เรียงเงิน กรรมาธิการ และนายสิทธิ์พิเชฐ คงกระพันธ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความยินดีแก่ ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวพล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ประธานประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม วุฒิสภา โดยมีภารกิจสำคัญในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนากลไก รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ ถือเป็นบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน.