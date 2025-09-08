วาสนา นาน่วม วิเคราะห์ “ทักษิณ” บินดูไบ อาจเป็นการอำลาครอบครัว ก่อนฟังคำพิพากษาศาลฎีกา 9 ก.ย.

วาสนา นาน่วม วิเคราะห์กรณี “ทักษิณ ชินวัตร” บินดูไบเมื่อ 4 ก.ย. ชี้อาจตั้งใจไปอำลาและพบครอบครัว หลังไม่ได้เจอกันนาน ก่อนศาลฎีกานักการเมืองนัดฟังคำพิพากษาคดีชั้น 14 ในวันที่ 9 ก.ย.
วันนี้ (8 ก.ย.) ในรายการ "เรื่องใหญ่ Live Talk" ทางช่องพีพีทีวี น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารของไทย ได้ออกมาวิเคราะห์หลังนายทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี บินไปพบแพทย์ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 68 ด้วยเครื่องบินส่วนตัว โดยในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ย. 68) ศาลฎีกานักการเมืองนัดฟังคำพิพากษา คดีชั้น 14
โดยได้วิเคราะห์ในหลายประเด็นในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ มองว่านายทักษิณตั้งใจจะไปอำลา เพราะไม่ได้เจอเพื่อนที่ดูไบมานานถึง 2 ปี และที่สำคัญคือการกลับไปเจอ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และไปเจอ โอ๊ค พานทองแท้ ชินวัตร ลูกชายนายทักษิณ เพราะครอบครัวโอ๊คอยู่ที่นั่น
โดยวันนี้ที่กลับมาจะเห็น นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ หรือเจ๊แดงด้วย คือการไปพบรวมญาติ มันคือข้อมูลจากฝั่งนายทักษิณ เพื่อที่ว่าถ้าต้องอยู่ในคุกในเรือนจำอีกหลายเดือน หรืออาจปีหนึง และอาจไม่ได้เจอเลยอาจขอไปเจอก่อน เพราะไหนๆ ออกต่างประเทศได้ ก็ไปหาเจอด้วย