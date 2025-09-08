เปิดชื่อ 6 ผู้โดยสารบนเจ็ตส่วนตัว “ทักษิณ” “สมชาย-เจ๊แดง” ร่วมเดินทางมาด้วย

วันนี้ (8 ก.ย.) ความคืบหน้าการเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังจากเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 ก.ย.ด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Bombardier Global 7500 กำหนดเป้าหมายที่สิงคโปร์แต่เปลี่ยนไปลงที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนเดินทางกลับโดยออกจากดูไบเมื่อคืนที่ผ่านมา และแวะที่สิงคโปร์ในตอนเช้า และออกเดินทางต่อในช่วงบ่าย ลงจอดที่สนามบินดอนเมืองเมื่อเวลา 14.54 น.ที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อเครื่องบินของนายทักษิณลงจอดที่ Mjets สนามบินดอนเมืองแล้ว พบว่ามีผู้โดยสารมากับเครื่องทั้งหมด 6 คน ได้แก่
1. สิมลา จรัสแผ้ว
2. ร.ท.ธวัชชัย เคลือบเมฆ
3. นายทักษิณ ชินวัตร
4. แก้วใจ สิงห์ทอง
5. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (อดีตนายกรัฐมนตรี น้องเขยของนายทักษิณ)
6. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (น้องสาวของนายทักษิณ ภรรยาของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)