LINE ประกาศปรับลดเวลายกเลิกข้อความ เหลือแค่ 1 ชั่วโมง บังคับใช้ ต.ค. 2568

LINE ประกาศปรับนโยบายฟีเจอร์ “ยกเลิกข้อความ” จากเดิมที่สามารถลบได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังส่ง เหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะทยอยมีผลตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ทุกคน
วันนี้ (1 ก.ย.) เพจ“LINE Thailand - Official“ ได้ประกาศปรับเปลี่ยนการใช้งานฟีเจอร์ “ยกเลิกข้อความ” จากเดิมที่ผู้ใช้สามารถลบข้อความที่ส่งไปแล้วได้ภายใน 24 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมงหลังการส่งเท่านั้น โดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะเริ่มทยอยมีผลตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้
พร้อมระบุข้อความว่า “เรียนผู้ใช้ LINE
เราจะปรับระยะเวลาที่สามารถยกเลิกข้อความได้ของฟีเจอร์ยกเลิกข้อความดังต่อไปนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ทุกท่าน
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ก่อนเปลี่ยนแปลง: ยกเลิกข้อความได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังส่ง
หลังเปลี่ยนแปลง: ยกเลิกข้อความได้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังส่ง
* การเปลี่ยนแปลงนี้จะทยอยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
LINE ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเรา”