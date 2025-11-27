ภาพถ่ายครอบครัว "อิ๊งค์-เอม" สวมกอด "ทักษิณ" หลังได้เยี่ยมใกล้ชิด ทานข้าวร่วมกัน

MGR Online - ตัวแทนครอบครัว "ชินวัตร" เข้าเยี่ยมญาติใกล้ชิด ด้าน "อิ๊งค์" ถือภาพถ่ายโชว์รูปสวมกอด "ทักษิณ" เผยคุณพ่อทานก๋วยจั๊บ-แฮมเบอร์เกอร์ ส่วนสุขภาพโอเค
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (27 พ.ย.) เวลา 12.45 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" อดีตนายกรัฐมนตรีและบุตรสาวคนเล็ก พร้อม นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามีของ น.ส.แพทองธาร , นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" บุตรชายคนโต , น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยาของนายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 20 นับตั้งแต่ถูกคุมขังภายในเรือนจำ ซึ่งทุกคนเดินทางมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ก่อนยกมือไหว้สื่อมวลชน และกลุ่มคนเสื้อแดงที่รอให้กำลังใจ ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันนี้ทางเรือนจำทุกจังหวัดจัดให้เป็นวันเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดถึงตัว ซึ่งเปิดให้เยี่ยมในช่วงของเทศกาลปีใหม่ นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันได้ โดยเฉพาะเรือนจำกลางคลองเปรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พ.ย. - 1 ธ.ค.68 ทำให้ทางครอบครัวชินวัตรจะสามารถมีโอกาสเยี่ยมนายทักษิณได้แบบใกล้ชิดที่สุด นับตั้งแต่นายทักษิณถูกจองจำที่เรือนจำตามคำสั่งบังคับโทษจำคุกของศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาเยี่ยม 2 ชั่วโมงเต็มครบตามเวลาที่ทางกรมราชทัณฑ์กำหนดสำหรับญาติในโอกาสเยี่ยมพิเศษ
อย่างไรก็ตาม การเยี่ยมโอกาสพิเศษแบบนี้กรมราชทัณฑ์จึงกำหนด ปีละประมาณ 3-4 ครั้งตามแต่ช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ใกล้เทศกาลปีใหม่ ใกล้เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละเรือนจำ ซึ่งจะประกาศช่วงเวลาการเยี่ยมแบบพิเศษแตกต่างกัน
ต่อมา เวลา 14.50 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ พบว่า น.ส.แพทองธาร กับ นายพานทองแท้ ถือภาพถ่ายกระดาษ A4 ปริ้นท์รูปสี ออกมาคนละใบ โดยเป็นภาพ นายทักษิณ ใส่ชุดผู้ต้องขังเสื้อสีฟ้า กางเกงสีน้ำเงิน หน้าตาสดใส ตัดผมสั้นเกรียน และมีบุตรสาว "น.ส.แพทองธาร-น.ส.แพทองธาร" สวมกอดคุณพ่อ รวมทั้งมี นายพานทองแท้ , น.ส.ณัฐฐิญา และ นายปิฎก ปรากฏภาพอยู่ในเฟรมเดียวกัน
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม น.ส.แพทองธาร ว่าได้ร่วมรับประทานอาหารอะไรกับคุณพ่อบ้าง โดยตอบสั้นๆ ว่า ทานก๋วยจั๊บและแฮมเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น ส่วนสุขภาพแข็งแรงโอเค และได้มีพูดคุยกับคุณพ่อเรื่องปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งคุณพ่อรู้สึกเป็นห่วงและมีการพูดคุยเรื่องนี้เยอะหน่อย