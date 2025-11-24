"อิ๊งค์-เอม" นำพวงมาลัยดอกมะลิไหว้ "ทักษิณ" บอกเป็นธรรมเนียมครอบครัว ส่วนคดี ม.112 เป็นหน้าที่ทนาย

MGR Online - "อิ๊งค์-เอม-พงศ์" ตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" นำพวงมาลัยดอกมะลิไหว้คุณพ่อ เพราะผ่านวันเกิดคุณแม่ ปกติจะกราบทั้งคู่พร้อมกัน อุบตอบคดี ม.112
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (24 พ.ย.) เวลา 10.30 น. บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" พร้อม น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" บุตรสาวนายทักษิณ และ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือ "พงศ์" สามีของ น.ส.พินทองทา เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงมายืนรอให้กำลังใจและมีการกล่าวทักทายกัน ก่อนเดินเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อม ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ ซึ่งวันนี้เป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 19
ต่อมา เวลา 11.25 น. น.ส.แพทองธาร เปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมญาตินายทักษิณ ภายในเรือนจำฯ ว่า ตนเองได้นำพวงมาลัยดอกมะลิเข้าไปกราบคุณพ่อ เนื่องจากเป็นธรรมเนียมทางบ้านและของครอบครัว เพราะเพิ่งผ่านวันเกิดของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา ปกติหากอยู่พร้อมหน้ากันก็จะกราบทั้งบิดาและมารดาในวันเดียวกัน ดังนั้น วันนี้จึงนำพวงมาลัยมากราบนายทักษิณ ที่เรือนจำฯ แทน ส่วนกรณีที่อัยการได้ยื่นอุทธรณ์คดี ม.112 ประเด็นรายละเอียดขอให้เป็นหน้าที่ของทนายวิญญัติเป็นผู้ชี้แจง
เมื่อถามถึงบรรยากาศการพูดคุยกับนายทักษิณ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า เป็นการสนทนาตามปกติ ก่อนโบกมือทักทายสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนที่มารอหน้าเรือนจำ พร้อมเดินทางกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยมี น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ ขึ้นรถออกไปพร้อมกัน
ด้าน นางเพ็ญ พินิจอักษร ตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุน ซึ่งเดินทางมาจาก จ.ศรีสะเกษ ได้นำไก่ย่างโอทอปห้าดาวของตำบล พร้อมกระติบข้าวเหนียวจำนวน 3 ไม้ มามอบให้ น.ส.แพทองธาร เป็นการนำของฝากจากบ้านเกิดมามอบให้ “นายกฯ ในดวงใจ” เพื่อแสดงความผูกพันและความจงรักภักดี พร้อมกล่าวว่า ครั้งหนึ่งในยุครัฐบาลนายทักษิณ เป็นผู้ผลักดันโครงการโอทอปจนทำให้ชาวบ้านมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น จึงตั้งใจเดินทางมามอบของฝากด้วยตัวเองในวันนี้