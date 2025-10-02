"อิ๊งค์-เอม" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ปรับตัวดีขึ้น ห่วงสุขภาพกระดูกคอ คนเสื้อแดงให้กำลังใจ

MGR Online - "อิ๊งค์-เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" ครั้งที่ 6 ในเรือนจำกลางคลองเปรม แย้มคุณพ่อปรับตัวดีขึ้น ห่วงสุขภาพเรื่องกระดูกคอ มวลชนคนเสื้อแดงรอให้กำลังใจ
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (2 ต.ค.) เวลา 09.15 น. บริเวณอาคารศูนย์บริการงานเยี่ยมญาติผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร เดินเข้ามาลงทะเบียนทำเรื่องขอเยี่ยมในส่วนของครอบครัวนายทักษิณ ซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 โดยทนายความ ระบุสั้นๆ ว่า วันนี้จะมีเพียง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ "เอม" บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ เข้าเยี่ยมในเวลา 10.00 น. โดย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร และ นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา ไม่ได้เดินทางมาด้วยในวันนี้
ต่อมา เวลา 09.55 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อม น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยเมื่อลงจากรถตู้ Lexus สีดำ ทะเบียน 9 กษ 195 กรุงเทพมหานคร มีการไหว้ทักทายกับมวลชนคนเสื้อแดงที่มายืนรอให้กำลังใจ พร้อมกล่าวทักทาย ซึ่งน.ส.แพทองธาร ได้พูดสั้นๆ ว่า "นำหนังสือเกี่ยวกับธรรมะมาให้" จากนั้นก็เดินมาถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน มีการถือป้ายกระดาษหลายแผ่น เขียนข้อความว่า "ชินวัตร สู้" , "เพื่อไทย เท่านั้น" , "เรารักทักษิณ" เป็นต้น ก่อนเดินเข้าไปภายในเรือนจำฯ พร้อมกับทนายความ
เวลา 11.00 น. น.ส.แพทองธาร พร้อม น.ส.พินทองทา หลังได้เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงอาการของนายทักษิณ โดย น.ส.แพทองธาร บอกว่า คุณพ่อปรับตัวดีขึ้น เรื่องสุขภาพก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับกระดูกคอ แต่ดูสดใสขึ้น น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้น แต่เราก็รู้จักท่านอยู่แล้ว ปกติท่านเป็นคนไม่อยู่นิ่งๆ มาก และครั้งที่แล้วได้นำหนังสือธรรมะมาให้ ซึ่งได้ฝากให้ไปแล้ว
เมื่อถามถึงประเด็นการอภิปรายในรัฐสภารวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆ น.ส.แพทองธาร ไม่ได้ตอบคำถาม และได้เดินขึ้นรถทันที