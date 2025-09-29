"เอม-ณัฐพงศ์" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ปัดตอบคำถามสื่อ "ทนายวิญญัติ" ยันขออภัยโทษครั้งที่ 2 จริง

MGR Online - "เอม พร้อมสามี" เดินทางเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ไม่ได้ตอบคำถามสื่อ ด้าน "ทนายวิญญัติ" แจงอดีตนายกฯ เริ่มปรับตัวในเรือนจำได้ สุขภาพดูดีขึ้น รับยื่นทูลเกล้าฯ ขออภัยโทษจริง แต่ไม่ก้าวล่วง
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (29 ก.ย.) เวลา 11.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ร่วมเข้าเยี่ยมด้านในเรือนจำฯ และมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจด้านหน้าเรือนจำฯ ตะโกนให้กำลังใจว่า “เรารักทักษิณ เรารักทักษิณ”
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่นายทักษิณ ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ปรากฏว่า น.ส.พินทองทา ได้หันมารับฟังคำถาม ยิ้มรับ แต่ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าว
ต่อมา เวลา 11.30 น. น.ส.พินทองทา พร้อม นายณัฐพงศ์ เดินออกมาจากด้านในเรือนจำ หลังการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า นายทักษิณ มีการยื่นทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เป็นครั้งที่ 2 จริงหรือไม่ น.ส.พินทองทา ไม่ได้ตอบคำถามและกลับขึ้นรถทันที นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังพยายามสอบถาม นายณัฐพงศ์ ว่า ยังสนใจรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่ ปรากฏว่าไม่ได้ตอบคำถามแต่ยิ้มให้แทน
ด้าน นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพิ่มเติม ว่า สุขภาพของนายทักษิณ ยังมีอาการป่วยแต่ดูดีขึ้น หน้าตาสดใสขึ้น พยายามปรับตัวให้ได้เมื่ออยู่ข้างใน ส่วนกิจวัตรประจำวันก็ยังทำปกติเหมือนเดิม สำหรับอาการป่วยหลักๆ คือเกี่ยวกับเรื่องความดัน เรื่องระบบหัวใจ และปวดกระดูกต้นคอที่จะไปทับเส้นประสาทหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามอายุเพราะก็มีอาการมาก่อนหน้านี้แล้ว ตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาล และเมื่อไม่ได้อยู่ใกล้หมอต้องระมัดระวังมากขึ้น
ทนายวิญญัติ เผยว่า ส่วนเรื่องประสิทธิภาพการนอนหลับ อาจนอนหลับบ้างไม่หลับบ้าง เพราะไม่ได้สอบถาม อย่างไรก็ดี เรื่องความดันก็มีการตรวจตลอด ซึ่งในเรือนจำฯ ก็มีแพทย์เข้าตรวจสุขภาพเป็นรอบๆ และอยู่ในแดนพยาบาล ทั้งนี้ สำหรับการเยี่ยมญาติผ่านวิดีโอคอลไลน์เป็นเรื่องปกติของกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะเรือนจำฯ แต่ละที่ก็มีกันอยู่แล้ว เชื่อว่าครอบครัวนายทักษิณ ก็ยังประสงค์เข้าเยี่ยมแบบเห็นหน้าเห็นตากัน เพราะถือเป็นการให้กำลังใจที่ดีอย่างหนึ่ง แต่การเยี่ยมทางไลน์ก็มีการลงทะเบียนสงวนว่าใครลงทะเบียนบ้าง โดยกรณีทางเรือนจำฯ มีกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด นายทักษิณก็ต้องได้รับสิทธิ์ ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไร ครอบครัวก็คงต้องมาอยู่แล้ว
"ทั้งนี้ นายทักษิณยังได้ขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนที่เป็นห่วงท่าน ส่วนพี่น้องที่มาจัดกิจกรรมหน้าเรือนจำฯ โดยส่วนตัว ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเรียบร้อย เพราะอยู่ในสถานที่ราชการ พี่น้องเรามาแสดงพลังก็ดีแล้ว ก็ไม่ได้สั่งการหรือมอบหมายอะไรมา และฝากขอบคุณ"
เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีผลการเลือกตั้งซ่อม สส.จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 ว่าได้แจ้งให้นายทักษิณ ทราบหรือไม่นั้น ทนายวิญญัติ ปฏิเสธไม่ขอให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมือง ก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามเดินสอบถามต่อว่า เรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ซึ่งทนายความก็อธิบายว่า ได้มีการยื่นขอไปจริง และถือเป็นสิทธิของผู้ต้องขังเด็ดขาดทุกราย เป็นสิทธิตามกระบวนการ และเราก็ดำเนินการหลายวัน และครั้งนี้ก็ดำเนินการนานกว่าครั้งที่แล้ว พร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นพระราชอำนาจเป็นพระเมตตาของพระองค์ท่าน ไม่อาจก้าวล่วงได้ และเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 สามารถทำได้หรือไม่ เจ้าตัวก็ขอปฏิเสธไม่ให้ความเห็นเรื่องดังกล่าว
ทนายวิญญัติ กล่าวทิ้งท้ายว่า การยื่นฯ เป็นกระบวนการทางเอกสารและทำความเห็นประมาณ 14 วัน ใช้เวลามากกว่าครั้งที่แล้ว ซึ่งใช้เวลา 6 วัน การยื่นครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นการเร่งรีบ