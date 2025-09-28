สะพัด! "ทวี" จัดให้ "นายแม้ว" ยกฎีกา ขออภัยโทษคดีชั้น 14 ก่อนครม.ชุดใหม่ทำหน้าที่

สะพัด! กระทรวงยุติธรรมยุค “ทวี” ยกฎีกา “ทักษิณ” ขอพระราชทานอภัยโทษคดีชั้น 14 ก่อนครม.ชุดใหม่ทำหน้าที่
วันนี้ (28ก.ย.) มีรายงานข่าวแจ้งว่า หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 9 ก.ย. ให้จำคุกนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นเวลา 1 ปี ในคดีชั้นที่ 14 ต่อมาเพียงหนึ่งวันคือวันที่ 10 ก.ย. นายทักษิณได้ยื่นคำร้องขอพระราชทานอภัยโทษต่อกระทรวงยุติธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ก.ย. กระทรวงยุติธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีมติ ยกฎีกาคำร้องดังกล่าว พร้อมส่งเรื่องต่อไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การพิจารณาดำเนินการเกิดขึ้นในช่วงที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 ก.ย. และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 24 ก.ย. โดยมีกำหนดแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 29–30 ก.ย. นี้ ก่อนที่จะเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการ