"เอม-ปอ" เยี่ยม "ทักษิณ" ห่วงสุขภาพ-ให้กำลังใจ เตรียมพบแพทย์ช่วงบ่าย ปวดระบบกระดูก

MGR Online - "เอม-ปอ" ห่วงสุขภาพ "ทักษิณ" หลังเข้าเยี่ยมในเรือนจำฯ กลุ่มคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ด้าน "ทนายวิญญติ" เผยอดีตนายกฯ ปวดระบบกระดูกก่อนเข้าคุก แต่อดทน
วันนี้ (22 ก.ย.) เวลา 10.30 น. บริเวณอาคารศูนย์บริการงานเยี่ยมญาติผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมทีมงาน เดินทางมาทำเรื่องประสานขอเยี่ยมญาติ โดยวันนี้มีเพียง น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร มาเยี่ยม ส่วน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ไม่ได้เดินทางมาด้วยเนื่องจากเจ้าตัวติดภารกิจ
ต่อมา เวลา 10.55 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร เดินทางมาถึงเพื่อเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงมายืนรอให้กำลังแก่ครอบครัว "ชินวัตร" ซึ่ง น.ส.พินทองทา ได้กล่าวสวัสดีทักทาย และรับฟัง ก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านในเรือนจำฯ ซึ่ง นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ก็เข้าเยี่ยมด้วย
จากนั้น เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร หลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เสร็จสิ้น กลุ่มคนเสื้อแดงได้ยืนรอให้กำลังใจ พร้อมส่งเสียง "คุณเอม สู้ๆ เป็นกำลังใจ" ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม น.ส.พินทองทา ถึงอาการป่วยของนายทักษิณ โดยเจ้าตัวระบุสั้นๆ ว่า "เป็นห่วงอาการคุณพ่อ กำลังใจสำคัญ" ก่อนเดินขึ้นรถกลับไปทันที
ด้าน นายวิญญัติ เปิดเผยหลังเข้าเยี่ยม ว่า วันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ที่เข้าเยี่ยม หลังจากเข้าเยี่ยมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยตลอด 3 วันที่ผ่านมาที่ไม่ได้เข้าเยี่ยม ก็มีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของนายทักษิณ เพราะมีโรคประจำตัวตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำ คือ อาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง แต่ท่านเป็นคนอดทน บางคนอาจเห็นว่าไม่ป่วยเลย ไม่แสดงอาการ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการนัดตรวจกับจิตแพทย์ ก็มีการเลื่อนนัดออกไป
นายวิญญัติ เผยว่า ส่วนในวันนี้หลังรับประทานอาหารเที่ยงคาดว่าน่าจะมีแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพ เนื่องจากนายทักษิณได้ทำการร้องขอกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว ส่วนการตรวจก็จะเป็นการเอ็กซเรย์ทั่วไปตามระบบผู้ต้องขังปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเอ็กซเรย์ปอดไปด้วย เพราะเป็นอาการต่อเนื่องจากโควิด-19
"ส่วนกระแสข่าวว่านายทักษิณ ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง นายทักษิณยังคงอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา ซึ่งอาการป่วยของนายทักษิณ ขณะนี้ป่วยมากหรือน้อย ไม่ขอระบุเพื่อไม่ให้เกิดการนำไปตีความจนเกิดความสับสน"
เมื่อถามว่ามีความคาดหวังให้นายทักษิณ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากการตรวจพบแพทย์หรือไม่ ด้าน นายวิญญัติ ระบุว่า เป็นความคาดหวังของผู้ป่วยทุกคนที่อยากอยู่ใกล้ชิดแพทย์ เช่น โครงการ 30 บาท เพราะประชาชนได้ประโยชน์ ทุกคนอยากไปหาหมอ ซึ่งในส่วนของคนใกล้ชิดเองก็จะรู้สึกสบายใจกว่าด้วยเช่นกันหากได้อยู่ใกล้ชิดแพทย์ อย่างไรก็ตาม ตนก็ไม่ขอก้าวล่วงคำวินิจฉัยของแพทย์
นายวิญญัติ เผยอีกว่า ส่วนคดี ม.112 กรณีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ไปยื่นอุทธรณ์กับอัยการสูงสุด ตอนนี้อยู่ในกระบวนการ ส่วนใครจะร้องเรียนอะไรก็เป็นสิทธิ์ เพราะผู้ร้องเรียนเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ที่ไม่หวังดีกับเราอยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการในการสู้คดี ส่วนตนในฐานะทนายความจะทำอย่างไรต่อไป ก็มีวิธีการขั้นตอนอยู่แล้ว
นายวิญญัติ กล่าวต่อว่า หลังจาก น.ส.พินทองทา และ นายปิฎก เข้าเยี่ยมนายทักษิณก็ดูมีความสุขขึ้น ใบหน้ายิ้มแย้ม และยิ่งทราบว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงมาให้กำลังใจก็ยิ่งดี และฝากขอบคุณออกมาด้วย ซึ่งอาการกำลังใจถือเป็นส่วนสำคัญ แต่อาการป่วยของร่างกายก็มีอยู่แล้ว แต่นายทักษิณเป็นคนอดทน และคิดบวก จึงไม่แสดงความไม่ไหวออกมาให้เราเห็นแม้ว่าร่างกายจะมีอาการป่วยก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทย หรือคนใกล้ชิดนายทักษิณ เดินทางมาเข้าเยี่ยมนั้น ตนไม่ขอตอบเรื่องที่ไม่ทราบ คนอื่นยังเยี่ยมไม่ได้นอกจาก 10 รายชื่อ
นายวิญญัติ ยังบอกด้วยว่า จะมีการเข้าเยี่ยมนายทักษิณอีกครั้งในวันที่ 25 ก.ย.นี้ ช่วงเช้า สมาชิกครอบครัวน่าจะมีการเดินทางมาเยี่ยมท่าน แต่ก็ยังไม่ทราบว่าท่านใดจะเดินทางมาเยี่ยมบ้าง