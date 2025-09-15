"คุณหญิงพจมาน-อุ๊งอิ๊ง-เอม" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ครั้งแรก หลังพ้นกักโรค 5 วัน คนเสื้อแดงให้กำลังใจ

MGR Online - ครอบครัว "ชินวัตร" เดินทางเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม ครั้งแรก หลังพ้นกักโควิด 6 วัน สีหน้าแจ่มใส ด้านเสื้อแดงมาให้กำลังใจ-ยังศรัทธา
วันนี้ (15 ก.ย.) เวลา 09.40 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้เดินทางมาโดยขบวนรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Lexus สีดำ ทะเบียน 9 กษ 195 กรุงเทพมหานคร ส่วนคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ มารดาของ น.ส.แพทองธาร และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม เดินทางมาโดยรถตู้ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mercedes-benz สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน ฮว 36 กรุงเทพมหานคร จอดรถหน้าประตูทางเข้าก่อนเดินเข้าไปภายในเรือนจำฯ โดยมีทนายความและคนใกล้ชิด ติดตามเข้าไปด้วย
ผู้สื่อข่าวสังเกตว่า เมื่อสวัสดีทักทาย น.ส.แพทองธาร น.ส.พินทองทา และคุณหญิงพจมาน พร้อมถามความรู้สึกของวันนี้ พบว่าทั้งหมดมีสีหน้าใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่พบความเครียด และยังยิ้มให้กับสื่อมวลชน ก่อนที่เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางคลองเปรมจะได้พาทั้งหมดเข้าบริเวณพื้นที่ด้านในเรือนจำเพื่อเตรียมเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร ตามลำดับต่อไป ซึ่งตามระเบียบจะมีล็อกเกอร์เก็บอุปกรณ์ต้องห้าม เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ เหรียญ สมาร์ทวอทช์ เป็นต้น ก่อนผ่านเข้าไปยังชั้นในเรือนจำฯ
ด้าน น.ส.เนาวรัตน์ สวัสดี ตัวแทนคนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจ เผยว่า ท่านอยู่ในใจคนเสื้อแดงอยู่แล้ว ส่วนตัวเองรักพ่อแม้วอยู่แล้ว สำหรับการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้ามั่นใจพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิม ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
"วันนี้มาให้กำลังใจพ่อแม้ว ขอให้สู้ๆ ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย คนเสื้อแดงให้กำลังใจอยู่ข้างนอก รอวันกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง เรายังศรัทธาในตัวท่าน ไม่เคยเปลี่ยนใจ เพราะท่านช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนและอะไรอีกหลายอย่าง ส่วนเรื่องการเมืองขอไม่พูดเพราะไม่ได้อยู่ในวงการนี้ แต่อยากจะบอกว่าท่าน คือ ฮีโร่ในดวงใจของคนเสื้อแดงและคนที่รักท่านตลอดมา เป็นห่วงสุขภาพท่าน ไม่อยากให้ท่านเครียด แต่ท่านคงไม่เครียดเพราะคนเสื้อแดงและคนที่รักท่านมาให้กำลังใจตลอด และจะมาทุกวันเสาร์"
นอกจากนี้ ทีมงานของ น.ส.แพทองธาร ได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่า เมื่อเยี่ยมญาติเสร็จสิ้นแล้ว ทางครอบครัวพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ส่วนการตอบประเด็นซักถามรายละเอียดเชิงลึก จะมอบหมายให้ ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทน