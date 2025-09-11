"คนเสื้อแดง" ให้กำลังใจ "แม้ว" หน้าเรือนจำ - ด้าน "ทนายวิญญัติ" ยังไม่ได้เข้าเยี่ยม

MGR Online - "ทนายวัญญัติ" แจงไม่ได้เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" รอพ้นแดนกักโรค ไม่กังวลโรคประจำตัวพกยาไว้แล้ว ด้านตัวแทนคนเสื้อแดง ทำกิจกรรมส่งกำลังใจ หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม
วันนี้ (11 ก.ย.) เวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ยังไม่พบการเคลื่อนไหวของกลุ่มทนาย และญาติของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกคุมขังภายในเรือนจำ หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุก 1 ปี โดยมีเพียงกลุ่มสื่อมวลชน มาเฝ้าติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวเท่านั้น
เมื่อโทรศัพท์ติดต่อไปทาง นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวนายทักษิณ ได้รับการยืนยัน ว่า ตั้งแต่นายทักษิณ เข้ามาอยู่ในเรือนจำคลองเปรม ตนยังไม่ได้เข้าเยี่ยม เนื่องจากทางเรือนจำ แจ้งว่านายทักษิณ ยังอยู่ในช่วงกักโรคโควิด - 19 คงต้องให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน อย่างไรก็ตามตนได้สอบถามไปทางเรือนจำเป็นระยะ ซึ่งได้รับการยืนยันว่าการใช้ชีวิตประจำวันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ในส่วนโรคประจำตัวของนายทักษิณ ก็ไม่อะไรน่าเป็นห่วงมียาทานอยู่แล้ว ด้วยทางเรือนจำอนุญาตให้นำยาไปทานเข้าไปได้ หลังพ้นการกักโรคและออกมาใช้ชีวิตประจำวันในเรือนจำได้ตามปกติ ทางตนจะรีบประสานเพื่อขอเข้าเยี่ยมต่อไป
ต่อมา เวลา 11.40 น. กลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมแสดงออกและให้กำลังใจนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม
นางมยุเรศ โคตรชมพู เปิดเผยว่า ตัวเองเดินทางมาจาก จ.หนองคาย เป็นตัวแทนจากชมรมคนรักภาคอีสาน 20 จังหวัด และคนเสื้อแดงภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยเดินทางมาตั้งแต่วันตัดสิน คือ วันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา วันนี้มาส่งพลังความรักความศรัทธาที่มีต่อนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนายกในดวงใจของพวกเราให้รับรู้ว่าพวกเรารากหญ้าคนเสื้อแดงยังรักศรัทธา เชื่อมั่นในตัวท่านไม่เปลี่ยนแปลง และพร้อมอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลา สิ่งแรกที่ทำให้รักศรัทธาและเชื่อมั่น คือ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เพราะสิ่งนี้ทำให้รับรู้ได้ว่าประชาชนทุกคนในแผ่นดินนี้มีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นความรักความห่วงใยของท่านที่มีต่อประชาชน
นางมยุเรศ บอกว่า เรายอมรับคำตัดสินในกระบวนการยุติธรรม เราน้อมรับ และศรัทธานายกฯ ที่ยอมสละตัวเองเพื่อจะให้ทุกอย่างสงบ ต่อไปนี้เราจะไม่ถูกกล่าวหาว่าท่านหนีหรือผิด วันนี้เราเชื่อมั่นว่าประชาชนต้องรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นเป็นความอยุติธรรมหรือยุติธรรมกันแน่ อยากให้แผ่นดินสงบ โดยนายกทักษิณเป็นวีรบุรุษในดวงใจที่รักประชาชนและรักแผ่นดิน
ทั้งนี้กลุ่มคนที่เดินทางมาในวันนี้ได้ร่วมกันตะโกนส่งกำลังใจว่า “เรามาให้กำลังใจนายกทักษิณ” อย่างไรก็ตามจะมาทำกิจกรรมแบบนี้เป็นประจำทุกวัน เพื่อแสดงให้เห็นว่ายังรักและศรัทธาไม่เสื่อมคลาย
เช่นเดียวกับ นางผุดสดี กลิ่นทอง ตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงจาก จ.สิงห์บุรี ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คดีที่นายทักษิณต้องเผชิญทั้งหมด เป็นคดีทางการเมือง ไม่ใช่คดีทุจริตตามที่มีการกล่าวอ้าง พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้อง
"ศาลที่พิจารณาคดีนี้ คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งแตกต่างจากศาลปกติที่ประชาชนทั่วไปได้รับการพิจารณา ทำให้หลายคนไม่มั่นใจว่าเป็นกระบวนการที่ยุติธรรมอย่างแท้จริงหรือไม่ ยิ่งเมื่อเห็นว่าคดีมาตรา 112 ยังพิจารณาโดยศาลอาญาปกติ แต่คดีของนายทักษิณกลับอยู่ในศาลการเมือง เราจึงขอตั้งคำถามต่อระบบยุติธรรมของประเทศ" นางผุดสดี กล่าว
พร้อมกันนี้ นางผุดสดี ยังเรียกร้องให้มีการติดตามคดีที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ อย่างจริงจัง โดยระบุว่า ไม่ควรปล่อยให้ประชาชนเข้าไปครอบครองโดยผิดกฎหมาย พร้อมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา