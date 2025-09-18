"อุ๊งอิ๊ง-เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" ครั้งที่สอง ใช้เวลาพูดคุยน้อยเพราะพ่อไม่ค่อยสบาย - เสื้อแดงมอบพระเครื่องอวยพร

MGR Online - ครอบครัว "ชินวัตร" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ“ ครั้งที่สอง ใช้เวลาพูดคุยกันน้อย คุณพ่อไม่ค่อยสบาย นอนไม่ค่อยดี มีผมร่วง หลานฝากจดหมายให้กำลังใจ
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ ครอบครัว "ชินวัตร" ได้เดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา
วันนี้ (18 ก.ย.) เวลา 08.50 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วยทีมงาน นำเอกสารเดินทางมาลงทะเบียนภายในอาคารศูนย์บริการงานเยี่ยมญาติผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อประสานทำเรื่องขอเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร โดยครอบครัวนายทักษิณ ที่จะเข้ามาเยี่ยมในเวลา 10.00 น.
ต่อมา เวลา 09.45 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อุ๊งอิ๊ง" อดีตนายกรัฐมนตรี , น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ "เอม" บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร พร้อม นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ตามกำหนด เวลา 10.00 น. โดยมีตัวแทนคนเสื้อแดงมามอบพระเครื่อง 5 องค์ และกล่าวอวยพร "ให้เก็บพระเอาไว้กับตัวเองเชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง"
หลังการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ประมาณ 15 นาที น.ส.แพทองธาร พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า วันนี้มีการเยี่ยมโดยใช้เวลาไม่นาน เพราะคุณพ่อรู้สึกไม่ค่อยสบาย ได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะต้องคุยผ่านลูกกรง คุณพ่อตัดผมสั้นแล้วก็ยังมีอาการผมร่วงอยู่ สำหรับอาการโดยรวมคุณพ่อบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา นอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ และมีเรื่องความดัน แต่ก็ยังพูดคุยยิ้มแย้มได้ยังมีกำลังใจดี ส่วนหลานๆ ก็ได้มีการเขียนจดหมาย มามอบให้กับคุณพ่อ โดยลูกชายคนโตของ น.ส.พินทองทา เป็นตัวแทนในการเขียนหนังสือแทนหลานอีก 7 คน โดยเนื้อหาใจความสำคัญของจดหมายคือการส่งกำลังใจให้คุณตา ถ้าเป็นไปได้ก็จะเขียนจดหมายส่งมาทุกๆ เดือน
ด้าน นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า สำหรับกระบวนการวันนี้ ทางเรือนจำฯ มีแพลนจะให้นายทักษิณ ได้พบกับนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสุขภาพตามปกติ ส่วนการใช้ชีวิตประจำวัน ตื่นนอนประมาณ 06.00 น. และเข้านอนประมาณ 21.30 น. ขณะที่การรับประทานอาหาร มื้อเช้านายทักษิณยังคงรับประทานไข่ต้มและไข่ลวกเช่นเดิม สำหรับกิจกรรมระหว่างได้อ่านหนังสือ ดูทีวี เดินแกว่งแขน นอกจากนี้ ทราบว่าจะมีการเยี่ยมญาติเป็นครั้งที่สอง โดยมีบุคคลในครอบครัวติดต่อขอเยี่ยมประมาณ 10.00 น. ทั้งนี้ ญาติได้ฝากเงินให้ใช้จ่ายภายในเรือนจำฯ เป็นไปตามระเบียบไม่เกิน 15,000 บาท ใช้ได้ไม่เกินวันละ 500 บาท ส่วนใหญ่สั่งซื้ออาหารเล็กๆ น้อยๆ