“อิ๊งค์” พร้อม “พ่อแม้ว” และครอบครัวเข้าเฝ้าพระสังฆราช ทำบุญวันเกิด “พี่เอม” อวยพรให้ผ่านทุกอุปสรรคด้วยดี

“แพทองธาร” พร้อม “ทักษิณ” และครอบครัวเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ทำบุญวันคล้ายวันเกิด อายุ 39 ปี “เอม” โพสต์อวยพรขอให้สุขภาพแข็งแรง มีจิตใจบริสุทธ์ เชื่อมั่นเจตนาที่บริสุทธิ์ และความเสียสละจะเป็นบุญอันใหญ่หลวงที่ปกป้องให้ผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดี
วันนี่(21 ส.ค.)นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาวของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ภาพ ไปร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดของนางสาวแพทองธาร โดยนายทักษิณ ชินวัตร นายปิฎก สุขสวัสดิ์ น้องธิธาร สามีและลูกสาวของนางสาวแพทองธาร รวมถึงนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของนางสาวพินทองทา ลงใน Instagram ระบุว่า “เมื่อวานนี้ วันที่ 20 สิงหาคม ครอบครัวของเรา ได้รับประทานพระวโรกาส เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็นมงคลอันประเสริฐยิ่ง ในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ 39 ปี ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายก รัฐมนตรีนับเป็นสิริมงคลและเป็นบุญบารมีให้กับครอบครัวเราอย่างยิ่ง”
นอกจากนี้นางสาวพินทองทายังได้โพสต์อวยพรให้กับน้องสาวนางสาวแพทองธารด้วยว่า “แด่น้องรัก ...อย่างที่เคยบอกเสมอว่า พี่รักและภูมิใจในตัวน้องเล็กของบ้านทุกวัน....ตั้งแต่เติบโตด้วยกันมา 39 ปี น้องเป็นคนเข้มแข็งเสมอ (ปนดุบ้าง) และมักจะทำทุกอย่างด้วยใจ พูดตรงไปตรงมา ชัดเจน จนบางทีพี่ต้องตั้งสติก่อนไม่งั้นตกใจในความชัดเจนได้... น้องเป็นคนทุ่มเททำทุกอย่างด้วยความเต็ม 200% โดยเฉพาะเรื่องปกป้องคนที่รัก น้องจริงใจและใจดีมากๆ อาจจะไม่ง่ายที่จะมองออกจากบุคคลิกที่เข้มแข็งของน้องแต่พี่มั่นใจ ว่า ถ้าถามทุกคนที่ใกล้ชิด จะรู้และพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้แน่นอน... ซึ่งพี่อบอุ่นทุกครั้งที่ไปไหนเราไปด้วยกันตัวติดกันเหมือนฝาแฝด
วันเกิดปีนี้เช่นเคย พี่ขอให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่ใสบริสุทธิ์..มีสติและทำทุกอย่างด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ตั้งใจทุ่มเททำเพื่อประเทศและทุกคนแบบที่น้องทำมาตลอด....พี่เชื่อมั่นว่า "เจตนาที่บริสุทธิ์ และความเสียสละ ของน้องจะเป็นบุญอันใหญ่หลวงที่ปกป้องให้น้องผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดี "
วันนี้หรือวันไหนๆ เมื่อไหร่หันมาจะเจอพี่และคนที่รักและมั่นใจในตัวน้องอีกมากมายนะ ส่งพลังและกำลังใจให้เจ้าของวันเกิดในวันนี้ค่ะ... สุขสันต์วันเกิดจ้า รักเธอเสมอออออ”