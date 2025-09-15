"อุ๊งอิ๊ง" เยี่ยม "ทักษิณ" 10 โมง - "ทนายวิญญัติ" หิ้วเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า

MGR Online - "ทนายวิญญัติ" นำเอกสารลงทะเบียนเข้าเยี่ยมญาติล่วงหน้า ส่วน "อุ๊งอิ๊ง" คาดเดินทางมาเรือนจำกลางคลองเปรม 10 โมง รายงานแจ้งว่า "ทักษิณ" ตัดผมแล้ว
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่ระหว่างการกักโรคโควิด-19 ระยะเวลา 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) จากนั้นเตรียมย้ายไปแดนผู้สูงอายุ เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี
วันนี้ (15 ก.ย.) เวลา 08.35 น. ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร นำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เดินทางเข้าศูนย์บริการ การเยี่ยมญาติเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อประสานติดต่อเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยทนายวิญญัติได้ระบุเพียงสั้นๆ ว่า วันนี้ตนมาติดต่อเยี่ยมญาติ ซึ่งจะมีครอบครัวของนายทักษิณเดินทางเข้าเยี่ยมวันนี้ประมาณ 4-5 คน
ด้าน นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกราชทัณฑ์ เผยว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมของเรือนจำฯ เพื่อการเยี่ยมญาตินายทักษิณ โดยจะมีการใช้ห้องพนักงานสอบสวน หรือห้องเจ้าที่ของรัฐ เนื่องด้วยตอนนี้ไม่มีพนักงานสอบสวนขอใช้ห้อง ห้องก็จะว่าง พร้อมย้ำว่า เป็นการเยี่ยมผ่านกระจกใส เพียงแต่แยกโซนกันเท่านั้นเพื่อความไม่วุ่นวายและความปลอดภัย ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังอื่นๆ กรณีเยี่ยมครั้งแรกเรือนจำอนุโลมได้ให้ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นครั้งละไม่เกิน 30 นาที
นอกจากนี้ มีรายงานว่าสำหรับการคุมขังของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด และได้กักโรคโควิด-19 ครบ 5 วันตามระเบียบ โดยล่าสุดนายทักษิณได้มีการตัดผมตามระเบียบแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มให้ช่วยงานอะไร เพราะให้พักผ่อน คลายความเครียดก่อน ส่วนสภาพจิตใจเบื้องต้นของนายทักษิณ เท่าที่สังเกตอาการพบว่าทำใจได้แล้ว มียาโรคประจำตัวทานตลอด คอยอ่านหนังสือ และดูทีวีคลายเครียด ทั้งนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊งอิ๊ง อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวคนอื่น จะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ในเวลา 10.00 น.