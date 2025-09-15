"อุ๊งอิ๊ง" พูดคุยให้กำลังใจ "ทักษิณ" ผ่านกระจก ตัดผมสั้นแล้ว สุขภาพแข็งแรง เครียดบ้าง

MGR Online - "อุ๊งอิ๊ง" เผยหลังเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" กำลังใจดี สุขภาพแข็งแรง ความดันขึ้นๆ ลงๆ ฝากขอบคุณคนเสื้อแดง ด้าน “ทนายวิญญัติ” เน้นย้ำความปลอดภัย ในฐานะอดีตนายกฯ
วันนี้ (15 ก.ย.) เวลา 10.50 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม ออกมาเปิดเผยภาพรวมภายหลังเยี่ยมญาติ นายทักษิณ ชินวัตร ว่า วันนี้คุณพ่อตัดผมสั้นแล้วและเข้าเยี่ยมผ่านกระจก เจอตัวแต่ไม่ได้สัมผัส มีการพูดคุยกัน ส่งกำลังใจให้คุณพ่อ และมีผู้คุมเล่าให้ตนฟังมีประชาชนมาให้กำลังใจคุณพ่อ เดินทางมากินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้บอกว่ามาทานพร้อมท่าน ฝากขอบคุณกำลังใจที่ส่งเข้ามา
น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ส่วนสุขภาพแข็งแรง มีเรื่องความดันขึ้นๆ ลงๆ มีความเครียดบ้าง แต่คุณพ่อมีจิตใจเข้มแข็งกว่าตัวเราอีก และให้กำลังใจเรา พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ ซึ่งจริงๆ เราเดินทางไปที่ไหนก็มีคนให้กำลังเรา ช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณพ่อ-คุณแม่ไม่ได้เจอกันมา 17 ปี รอบนี้ได้กลับมาเจอผ่านกระจก ชีวิตครอบครัวเราก็มีหลายรสชาติ ต้องให้กำลังใจกันไป ซึ่งการได้เจอกันเมื่อสักครู่นี้ก็ประมาณ 30 นาที
เมื่อถามว่ากรณีความสามารถของนายทักษิณ อาจมาช่วยงานเรือนจำฯ นั้น น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ตอนนี้เพิ่งผ่านการกักตัวมา 5 วัน ยังไม่มีอะไรแต่เห็นว่ามีผู้ต้องขังท่านอื่นที่อายุยังน้อย บอกว่าคุณพ่อ อายุ 76 ปีแล้ว สามารถช่วยแชร์ประสบการณ์ได้ อาจไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องมุมมองต่างๆ คุณพ่อชอบเป็นอาจารย์ ชอบอ่านหนังสือ
เมื่อถามว่าในส่วนการยื่นเรื่องบริหารโทษนายทักษิณ ต่อกรมราชทัณฑ์ ดำเนินการหรือยัง น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า เรื่องกฎหมายทั้งหมดจะให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการ
ด้าน ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกทางเรือนจำฯ อนุญาตให้ทนายความและญาติเข้าเยี่ยมนายทักษิณ หลังจากมีการกักโรคครบ 5 วัน ส่วนการดำเนินการที่มีอะไรเป็นพิเศษนั้น ไม่มีแน่นอน นายทักษิณเป็นผู้ต้องขังปกติทั่วไปเหมือนทุกคน ไม่มีสิทธิพิเศษอะไร และอยู่ในแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เพราะท่านมีโรคประจำตัว ส่วนเรื่องความดัน ความเครียด นายทักษิณก็เคยมีแต่พยายามดูแลตัวเองให้ความดันลดลง ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวคือเรื่องจริง คนอื่นไม่เชื่อก็เรื่องของท่านแต่เป็นความจริง นายทักษิณ มีโรคประจำตัว เพราะความดัน ความเครียด เป็นโรคของผู้สูงอายุ แต่พยายามควบคุมไม่ให้อาการกำเริบขึ้นมา
ทนายวิญญัติ เผยอีกว่า ส่วนการขอคุมขังนอกเรือนจำ คงยังไม่ถึงเวลาเป็นเรื่องของทางกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณา เพราะการคุมขังต้องมีระยะเวลาตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ ถึงมีการพิจารณาได้
เมื่อถามว่าเรื่องความปลอดภัยของนายทักษิณ ที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังท่านอื่น ได้ร้องขออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ทนายวิญญัติ ระบุว่า ความปลอดภัยของนายทักษิณ เป็นเรื่องหลักอยู่แล้วโดยที่ผู้ต้องขังไม่ต้องร้องขอ ทางเรือนจำฯ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเนื่องจากว่านายทักษิณ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและนักการเมือง แต่เป็นธรรมดาในสังคมไทยที่มีความเห็นต่าง แต่การคุมขังนายทักษิณ ไม่มีห้องพิเศษเฉพาะคนเดียว ดังนั้น ความปลอดภัยเป็นเรื่องตามระเบียบทุกอย่าง และครอบครัวนายทักษิณ รวมถึงตัวนายทักษิณไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ เกินกว่าผู้ต้องขังทั่วไปจะได้สิทธิ์
เมื่อถามว่าในส่วนกระแสการปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อรองรับนายทักษิณนั้น ทนายวิญญัติ ระบุอีกว่า ต้องถามทางเรือนจำฯ เอง ตนไม่ได้เข้าไปถึงข้างในเรือนนอน ตนไม่สามารถตอบได้ แต่ยืนยันตนเป็นทนายเคยมาเยี่ยมญาติแบบไหน ก็คือแบบนั้นเลย และอยู่กับผู้ต้องขังสูงวัยหลายคน ส่วนอดีต ตร. 2 คนรับหน้าที่ดูแลนายทักษิณ ภายในเรือนจำฯ นั้นตนไม่ทราบ และคุยกันเพียงเรื่องงาน สารทุกข์สุขดิบ พร้อมแจ้งให้นายทักษิณ ทราบว่ามีพี่น้องคนเสื้อแดงมาให้กำลังใจและท่านฝากขอบคุณ โดยทุกวันเสาร์จะจัดกิจกรรมทานข้าวกับนายทักษิณ นอกจากนี้ กระแสเรื่องยึดทรัพย์นายทักษิณ ฝั่งประเทศกัมพูชา ตนไม่ก้าวล่วงแต่คนปล่อยข่าวดังกล่าวจะต้องฟ้องแน่นอน เพราะเป็นเรื่องเท็จ
เมื่อถามว่าในส่วนเรื่องเกณฑ์พักโทษ 6 เดือนของนายทักษิณ ด้าน ทนายวิญญัติ กล่าวต่อว่า ทนายความไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ ต้องถือวันเวลาตามคุมขังและเกณฑ์ของเรือนจำฯ เป็นผู้พิจารณา ดังนั้นจะไปขอก็ทำไม่ได้หากเกณฑ์ไม่ถึง ส่วนจะเป็นตามกำหนดหรือไม่อย่างไร ตอบไม่ได้เพราะเพียง 7 วันเท่านั้น ส่วนการมาเยี่ยมนายทักษิณ หากตนไม่ติดอะไรก็จะเดินทางมาเยี่ยมทุกวัน
"ตอนนี้ผมขออย่างเดียว ขอให้ท่านมีสุขภาพดี ออกมาตามที่ท่านได้รับโทษ พวกเราพร้อมยอมรับร่วมกัน ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี มีคุณูปการมากมาย ขอให้คิดถึงสิ่งที่ท่านทำมา และท่านต้องอยู่อย่างแบบมีความปลอดภัย แต่ไม่ต้องมีอะไรพิเศษ ส่วนเรื่องบ้านเมืองทุกลมหายใจท่านเป็นห่วงอยู่แล้ว"