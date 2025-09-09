xs
"แม้ว" สู้การเมืองต่อ "อิ๊งค์" บอกพ่อน้อมรับผลให้หมดครหา ฝากนำ พท.ให้เข้มแข็ง จ่อปรับทัพสู้เลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แพทองธาร” เผย “ทักษิณ” น้อมรับผลการตัดสินให้ข้อครหาหมด - ให้เพื่อไทยเดินหน้าต่อ ฝากพร้อมนำทัพทำพรรคให้เข้มแข็ง ขณะที่สส. - แกนนำ ให้กำลังใจ จ่อปรับทัพเตรียมพร้อมนับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง

วันนี้ (9ก.ย.) นายดนุพร ปุณณกันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงผลการประชุม สส. ประจำสัปดาห์ ว่า เวลา 14:00 น. มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคคณะใหญ่ โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เป็นประธาน ซึ่งกรรมการบริหารพรรคหลายคนก็ได้ให้กำลังใจกับ หัวหน้าพรรคผ่านเหตุการณ์วันนี้ไปให้ได้


ขณะที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยืนยันมีกำลังใจที่ดี และเข้มแข็ง โดยใช้เวลาพูดคุยในเรื่องนี้ประมาณ 5 นาทีจากนั้น ก็เข้าสู่ระเบียบวาระของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งหัวหน้าพรรคได้พูดคุยถึงเรื่องของการนับถอยหลังการเลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้

และได้มีการนำคำสั่งเก่า ๆ มาพูดคุยเรื่องของการเลือกตั้ง รวมถึงในการนำปฏิทินมากลางตารางดูว่าจะเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อไหร่ วันนี้จึงเป็นการประกาศเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ พรรคเพื่อไทย พร้อมในเรื่องของผู้สมัครให้ทันอย่างช้าที่สุด ก็คาดว่าจะภายในกลางเดือนหน้า ซึ่งคาดว่าเราจะมีผู้สมัครครบ 400 เขต

ทั้งนี้ หากเรามีผู้สมัครแล้วเพิ่มเติมจากที่เป็น สส. เก่าเราก็จะเดินหน้าทำงานทันที และจะมีการเชิญผู้ใหญ่ภายในพรรค เข้ามารวมสมองเพื่อคิดนโยบายต่อจากนี้ วันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง


จากนั้น เวลา 15:00 น.เป็นการประชุม สส.พรรค ซึ่งแกนนำพรรคเพื่อไทยได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนางสาวแพทองธาร นายภูมิธรรม เวชยชัย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และผู้บริหารชุดปัจจุบัน และชุดที่ผ่านมา โดยได้ให้กำลังใจหัวหน้าพรรคถึงคำตัดสินศาลฎีกาเมื่อเช้านี้

ขณะที่หัวหน้าพรรคได้กำชับ สส. ของพรรคเพื่อไทยทุกคนในการประชุมสภาในวันพุธ - วันพฤหัสบดี ว่ามีกฎหมายสำคัญหลายฉบับที่ สส. ของพรรคที่เป็นผู้เสนอ และเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญร่างศึกษา แล้วก็จะนำเข้าสู่สภา เพื่อผ่านในวาระต่าง ๆ จึงได้กำชับให้ สส. อยู่ร่วมกันเป็นองค์ประชุมเพื่อทำหน้าที่ สส. ของพี่น้องประชาชนอย่างแข็งแรง และในวันพฤหัสบดี ช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านคณะรัฐมนตรี และคิดว่ากระทู้ต่าง ๆ ในสภา ก็จะยังไม่มี และกฎหมายต่าง ๆ ที่ค้างอยู่ในสภา ก็จะรีบนำกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านออกไปสู่ขั้นตอนต่อไปอย่างเร็วที่สุด

นางสาวแพทองธาร ยังได้กำชับให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเป็นฝ่ายค้านตัวจริงในสภาผู้แทนราษฎร และจะพิจารณากฎหมายที่สำคัญออกไปสู่พี่น้องประชาชน และขณะนี้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นนางสาวแพทองธาร ยังอยู่ในห้อง เพื่อเป็นประธานการประชุม และรับเรื่องจาก สส. ต่าง ๆ ทั้งปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งได้มีการพูดคุยในเรื่องของการคัดสรรผู้สมัครต่าง ๆ ในพื้นที่


ส่วนเรื่องงูเห่าในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยกันว่า ถ้ามีการขับออกจะสามารถย้ายพรรคได้ พรรคเพื่อไทยคิดว่าจะเก็บไว้ในพรรค หรือขับออกเพื่อให้ย้ายพรรค เรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมของพรรคดู ว่ากฎระเบียบของพรรคมีอะไรบ้าง และเราควรจะทำอย่างไร รวมทั้งนับเวลาที่แถลงข่าวเรื่องนี้ ตนเองคิดว่าจะมีการถกกันในที่ประชุมพรรคอย่างแน่นอน และต้องรอดูว่าจะมีมาตรการต่าง ๆ ในการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างแน่นอน

เมื่อถามว่า สส.เขตมั่นใจหรือไม่ ว่าวันนี้จะยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นายดนุพร ระบุว่า สส. เขตกว่า 110 คน พรรคไม่สามารถไปบังคับให้ใครลงในนามพรรคได้ และหากมีการยุบสภา กฎระเบียบของรัฐธรรมนูญ หากยุบแล้วต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 - 60 วัน ดังนั้น วันนี้พรรคเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส่วนท่านใดจะลงสมัคร หรือมีความรู้สึกเปลี่ยนใจ อยากจะไปลงสมัครในนามพรรคอื่น พรรคไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องนี้ เพียงแต่ว่าวันนี้


นางสาวแพทองธาร ได้แสดงความพร้อมต่อ สส. ในที่ประชุมว่า วันนี้เราประกาศแล้วว่าเราพร้อมเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง และนางสาวแพทองธาร พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาไปสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ส่วนผลการเลือกตั้งเราก็คาดหวังว่าเราจะได้ สส. เยอะที่สุด แต่วันนี้ไกลเกินไปที่จะพูดถึงการเลือกตั้ง เพียงแต่ว่าวันนี้เรามาจัดการระบบในการคัดสรรคน และทำนโยบายต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง เราเชื่อว่าวันนี้พรรคเรามีความพร้อมในการเลือกตั้ง

เมื่อถามว่านโยบายนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ยังไม่สำเร็จการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะนำนโยบายใดมาใช้ต่อบ้าง นายดนุพร ระบุว่า หลังจากที่มีรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว นโยบายต่าง ๆ ที่ผ่านสภาแล้ว อย่างเช่นนโยบายหวยเกษียณ จะดำเนินการต่อหรือไม่ กฎหมายผ่านสภาไปแล้ว ก็มีประมวลกฎหมายที่บังคับอยู่แล้ว ก็ต้องพูดคุยว่าเขาจะทำต่อหรือไม่ และเรื่องอื่นที่เราผ่านสภาไปแล้ว เราต้องจับตาดูต่อไปว่ากฎหมายเหล่านี้ จะถูกนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ หากนโยบายอะไรก็ตาม ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แล้วรัฐบาลชุดปัจจุบัน ไม่ดำเนินการ เราก็จะนำกลับมาทำใหม่ และต้องขอดูนโยบายของเราที่ผ่านสภาแล้วด้วยว่านำไปปรับใช้ได้มากแค่ไหน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม สส. พรรคเพื่อไทย มีตัวแทน สส. แต่ละภาค อาทิ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน , นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นตัวแทนให้กำลังใจนางสาวแพทองธาร หลังนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องเข้าเรือนจำตาม คำสั่งศาลฎีกา

ขณะที่ นางสาวแพทองธาร ขอบคุณกำลังใจจาก สส. ทุกคน พร้อมบอกด้วยว่า ก่อนเข้าเรือนจำ นายทักษิณ มีกำลังใจดี และพอจะคาดเดาผลได้อยู่แล้ว พร้อมรับผลการตัดสินจากกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ข้อครหาที่เกิดขึ้นจะได้หมด และพรรคเดินหน้าต่อไป

นางสาวแพทองธาร ยังบอกอีกว่านายทักษิณได้ให้กำลังใจตนเอง และบอกให้กลับมานำทัพทำให้พรรคเพื่อไทยให้เข้มแข็ง





