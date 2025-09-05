"อิ๊งค์" ลั่นพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ย้ำไม่มีส่วนรับผิดชอบกับรัฐบาลชุดใหม่ แต่จะรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่น

“แพทองธาร” ลั่น จะทุ่มเททำหน้าที่ฝ่ายค้าน ตรวจสอบรัฐบาล บอกจากนี้ไมีมีส่วนรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดใหม่ พร้อมขอบคุณผู้สนับสนุน จะผ่านวันนี้ไปด้วยกัน และจะกลับมาด้วยหัวใจเพื่อประชาชน
วันนี้(5 ก.ย.) เมื่อเวลา 20.05 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความใน X หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานของพรรคเพื่อไทย เราผ่านสถานการณ์ทุกรูปแบบ ทั้งช่วงเวลาแห่งความสุข และช่วงเวลาที่ต้องแบกรับความยากลำบากร่วมกัน
แต่สิ่งที่เราไม่เคยละวาง คือความหวัง โอกาส และอนาคตที่ดีกว่าของประชาชน
จากวันนี้ เราจะทุ่มเททำหน้าที่ฝ่ายค้าน ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล รักษาระบบรัฐสภาให้เดินหน้าตามวิถีทางประชาธิปไตย
เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดใหม่นี้ แต่เราจะรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชน ด้วยความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทย
ขอบคุณกำลังใจและการสนับสนุนจากทุกท่าน เราทราบดีว่า การเดินทางร่วมกับพรรคเพื่อไทยจนถึงวันนี้ ต้องใช้ความเข้มแข็งและอดทนถึงเพียงไหน เราจะผ่านวันนี้ไปด้วยกัน และจะกลับมาด้วยหัวใจเพื่อประชาชน