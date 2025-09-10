"เอม" ชม "ทักษิณ" เป็นวีรบุรุษที่สุดยอดในใจพวกเรา ภาคภูมิใจในความกล้าหาญเสียสละ

"พินทองทา" โพสต์ซึ้งถึง "ทักษิณ" ไม่ว่าใครจะเรียกท่านว่าอะไรแต่พ่อเป็นวีรบุรุษที่สุดยอดในใจพวกเรา ภาคภูมิใจในความกล้าหาญและเสียสละ ลั่นขอกราบใจคนอีกมากมายที่ยังคงอยู่เคียงข้างกันเสมอ ในขณะที่คนเคยรักกันหักหลัง
วันที่ 10 กันยายน 2568 จากกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
ล่าสุด น.ส.พินทองทา (ชินวัตร) คุณากรวงศ์ หรือ เอม บุตรสาวของนายทักษิณ โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว "@aimpintongta" เป็นรูปขณะหอมแก้มบิดา ระบุข้อความว่า "ไม่ว่าใครจะเรียกท่านว่าอะไร (มียศหรือไม่มี หรือชื่อร้ายกาจแค่ไหน) คุณพ่อก็เป็นวีรบุรุษที่สุดยอดในใจพวกเรา
ทุกเรื่องราวใดๆในโลกนี้ ที่หลาย ๆ คนมักมั่นใจว่าตัวรู้ทุกเรื่องทุกมุมละเอียด…อยากบอกว่ามันไม่มีทางครบ ทุกเรื่อง ทุกมุม อย่างที่เราเชื่อหรอกค่ะ… คนบางคนก็มักจะตัดสินคนอื่น ๆ และคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ (ตัดสินออกมาเสียงดัง ๆ ด้วย) ในแบบของตัวเองแต่สำหรับตัวเราและครอบครัวนั้นเชื่อว่า
เราอยู่เคียงข้างกันมาทุกจังหวะของชีวิตทุกเรื่องราว คลื่นทุกลูก คนเคยรักกันที่หักหลังรวดเร็ว แต่ก็ยังมีกลุ่มคนมากมายที่ทุ่มเทใจให้เรา รักและอยู่เคียงข้างกันมาเสมออีกมากมาย … (ขอกราบใจค่ะ)
เราเองย่อมเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดของเราครอบครัวเรา และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ลูกสาวคนนี้ประทับใจ ภาคภูมิใจ ในความกล้าหาญ ความมุ่งมั่นและความเสียสละของผู้นำท่านนี้…"คุณพ่อ"
ผู้นำที่เข้มแข็งและมีความหวัง คอยมอบพลังบวกให้พวกเราเสมอ ทำให้พวกเราเข้มแข็งและมีความหวังและพร้อมผ่านเรื่องราว เหล่านี้ "ด้วยกัน" แน่นอน… เราร้องไห้ด้วยกัน…หัวเราะด้วยกัน…และฮึดสู้ด้วยกัน …"เดี๋ยวมันก็ผ่านไป" (ด้วยกัน)
ท้ายที่สุดเอมและครอบครัว อยากขอขอบพระคุณจากใจ สำหรับทุก ๆ กำลังใจที่ส่งมาให้คุณพ่อและครอบครัวเราอย่างท่วมท้น พวกเราซาบซึ้งถึงพลังงานดีดีเหล่านี้ และมันเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างมากมายจริง ๆ ค่ะ #ลูกจะเข้มแข็งให้ได้ทุกวันค่ะ