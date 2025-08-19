“ดิว อริสรา” ซึ้งใจ โพสต์ขอบคุณทนายผู้พิทักษ์ ช่วยผ่านวิกฤตได้ทีละก้าว จนยืนได้อีกครั้ง

“ดิว อริสรา” ซึ้งใจ “ทนายเอี้ยง นิติศักดิ์” ยืนเคียงข้างช่วยเหลือคดีจนยืนได้อีกครั้ง ชมไม่ใช่แค่ทนาย แต่เป็นพี่ชาย ครอบครัว ทำงานด้วยหัวใจ ไม่หิวแสง ไม่ทอดทิ้ง
หลังจากบินกลับมาถึงเมืองไทย ก็ทำงานไลฟ์สดหาเงินใช้หนี้ รวมทั้งเคลียร์เรื่องคดี ล่าสุด “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” โพสต์ซึ้งถึง “ทนายเอี้ยง นิติศักดิ์ มีขวด” ที่ช่วยเหลือตนในวันที่ล้ม จนสามารถยืนได้ในวันนี้ ลั่นเป็นมากกว่าทนาย
“ในทุกวิกฤตที่ผ่านมา ดิวโชคดีที่ได้เจอทนายที่ไม่ใช่แค่ทนาย แต่เป็นเหมือนพี่ชายและครอบครัวที่อยู่เคียงข้างดิวด้วยความรัก ความจริงใจ และความซื่อตรง
‘พี่เอี้ยง นิติศักดิ์ มีขวด’
คือทนายที่ทำเพื่อดิวอย่างเต็มที่ ทุ่มเททุกทางเพื่อให้ดิวผ่านเรื่องยากๆ ไปได้ และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขาช่วยดิวให้ค่อยๆ ยืนขึ้นได้อย่างมั่นคง มันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะได้เจอคนที่ทำงานด้วย ‘หัวใจ’ มากกว่าผลประโยชน์ หรือ การเป็นทนายหิวแสงที่ทำหน้าที่ทนายจนเลยบทบาทของทนายที่ดีที่ควรเป็น
แต่ทนายท่านนี้คือคนที่ดิวเชื่อมั่นอย่างที่สุด เพราะเขาไม่เคยทอดทิ้ง ไม่เคยลังเลที่จะสู้เพื่อเรา
คนเราจะรู้คุณค่าของ ‘ผู้พิทักษ์’ ก็ในวันที่เรากำลังล้ม และดิวก็ได้เจอผู้พิทักษ์คนนั้นแล้ว 🥺🙏🏻🤍 ทนายที่ยืนเคียงข้างดิวทุกย่างก้าว ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดตอบแทน แต่กลับทุ่มเททุกอย่างด้วยความรัก ความจริงใจ และความซื่อตรง จนดิวผ่านทุกวิกฤตมาได้ทีละก้าว
วันนี้ดิวอยากจะขอบคุณพี่เอี้ยงจากใจ และอยากบอกต่อ... เผื่อใครที่กำลังมองหาทนายที่ไม่ใช่แค่เก่งในวิชาชีพ แต่เก่งในหัวใจด้วย ต้องคนนี้เท่านั้น🤍🕊️🙏🏻”