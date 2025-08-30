"เอม" ชม "อิ๊งค์" เข้มแข็ง สง่างามจนนาทีสุดท้ายก้าวออกจากทำเนียบ

"เอม" ชม "อิ๊งค์" เข้มแข็ง รวบรวมสติพูดอำลาตำแหน่งได้อย่างน่าทึ่ง สง่างามจนนาทีสุดท้ายที่ก้าวออกจากทำเนียบ
วันที่ 30 ส.ค. 2568 นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาวของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์อินสตาแกรม หลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ นางสาวแพทองธา พ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า "วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2568 อีกหนึ่งวันที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
จากมุมมองของเอม ความเข้มแข็งและแข็งแกร่งของใจ ต้องขนาดไหน ถึงจะรวบรวมสติ เดินลงมาและพูดสดจากใจ การจัดการอารมณ์และย่อยสิ่งต่างๆในช่วงเวลาไม่กี่นาที มันช่างน่าทึ่ง
การพูดครั้งสุดท้ายที่ทำเนียบรัฐบาลของนายกในดวงใจ ยังคงมีแต่ความจริงใจเหมือนทุกๆครั้ง สำหรับเราที่ยืนฟังข้างๆนั้น มันท่วมท้น และกินใจ สง่างาม จนนาทีสุดท้ายที่ก้าวออกจากทำเนียบ
คุณค่าและความดีในตัวของน้อง ไม่ได้ลดลงหรือจางหายไปไหน ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนคุณค่าและความมุ่งหวังเจตนาดีของน้องไปได้ แต่กลับยิ่งทำให้เราได้มีประสบการณ์ ได้มีโอกาสผ่านบททดสอบของชีวิตที่ท้าทายแล้วท้าทายอีกนี้ และเพิ่มความแข็งแกร่งให้ใจเราไปอีก อะไรเกิดแล้วย่อมดีเสมอ 🌷