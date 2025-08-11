สพฐ. ห่วงใยเหตุครูโรงเรียนเอกชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุในห้องเรียน ย้ำ โรงเรียนต้องปลอดภัยสำหรับทุกคน

วันนี้(11 ส.ค.)ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ในห้องเรียน ระหว่างนักเรียนชั้น ม.5 กับครูผู้สอน ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งส่งผลให้ครูได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พบว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไม่ได้อยู่ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
แม้จะไม่ใช่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. แต่ตนเองก็ขอแสดงความเสียใจและห่วงใยต่อครูผู้เสียหาย พร้อมย้ำว่า เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย ทั้งครูที่ได้รับบาดเจ็บ นักเรียนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมชั้นที่อยู่ในเหตุการณ์ และผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า “ผมเข้าใจความรู้สึกของครูผู้เสียหาย และรับรู้ว่าครูทั่วประเทศรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์นี้ เพราะครูทุกคนควรได้ทำหน้าที่ในห้องเรียนอย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกัน เราจำเป็นต้องมองให้รอบด้าน เพื่อทำความเข้าใจว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียน รวมถึงดูแลความรู้สึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมชั้น ผู้ปกครอง และโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง”
“สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนสำคัญในการเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา เสริมทักษะการสื่อสารและการจัดการอารมณ์ให้ทั้งครูและนักเรียน และสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนที่ทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างใกล้ชิด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว