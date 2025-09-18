"ทนายวิญญัติ" เข้าพบ "ทักษิณ" ห่วงสุขภาพมีหลายโรค-ความปลอดภัยอาจมีผู้เห็นต่างในคุก

MGR Online - "ทนายวิญญัติ" ห่วงสุขภาพ-ความปลอดภัย “ทักษิณ” หลังเข้าเยี่ยม หากมีสัญญาณผิดปกติรีบส่งสถานพยาบาล ย้ำไม่ใช่สิทธิพิเศษแต่พื้นฐานดูแลผู้ต้องขัง - "คนเสื้อแดง" ยื่นหนุนสิทธิพักโทษ-กักขังนอกเรือนจำ
วันนี้ (18 ก.ย.) เวลา 11.20 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร เปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยม ร่วม 1 ชั่วโมง ว่า วันนี้เป็นการเยี่ยมญาติตามปกติ โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร , น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และคู่สมรส ร่วมเข้าเยี่ยมไปก่อน หลังจากนั้นตนใช้สิทธิเยี่ยมในฐานะทนายความ และเข้าเยี่ยมนานเพื่อหารือในหลายประเด็นกับท่าน แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ แต่จะบอกสังคมได้อยู่บ้างว่าท่านอยู่อย่างไร แต่ก็จะไม่ก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่
นายวิญญัติ กล่าวว่า สิ่งกังวลที่สุด คือ ปัญหาสุขภาพของนายทักษิณ ซึ่งยังมีโรคประจำตัวหลายอย่าง ทั้งโรคหัวใจ กระดูกคอ กระดูกสันหลัง ปัญหาปอดที่เคยเป็นฝ้า รวมถึงโรคตับ โดยได้ขอให้ทางเรือนจำติดตามอาการอย่างใกล้ชิด หากมีสัญญาณผิดปกติควรรีบส่งต่อไปยังสถานพยาบาลทันที พร้อมย้ำว่าเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ต้องขัง ไม่ใช่สิทธิพิเศษใด ๆ
"นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัย เนื่องจากนายทักษิณ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและนักโทษการเมืองที่อาจมีผู้เห็นต่าง โดยผู้บัญชาการเรือนจำได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน ขณะนี้ยังไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากรายชื่อ 10 คนที่ลงทะเบียนไว้เข้าเยี่ยมได้ เพราะเชื่อว่ามีหลายคน และนักการเมืองที่อยากมาเยี่ยมท่าน แต่ทางเรือนจำและท่านเองก็ยังไม่พร้อม"
นายวิญญัติ กล่าวด้วยว่า นายทักษิณยังอยู่ในช่วงปรับตัว และนายทักษิณก็รับรู้ ได้รับกำลังใจจากครอบครัวและประชาชนที่ส่งความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาวะนอนไม่หลับ ตนไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไร มีเรื่องความดันผิดปกติหรือไม่ เพราะท่านก็อายุ 76 ปีแล้ว แต่มนุษย์ทุกคนก็ย่อมมีอาการนอนไม่หลับได้บ้าง อย่างไรก็ตาม วันจันทร์ที่ 22 ก.ย.นี้ คาดว่าครอบครัวของนายทักษิณ จะได้เข้ามาเยี่ยมอีกครั้งตามระเบียบที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรือนจำกลางคลองเปรม น.ส.อุบลกาญจน์ อมรสิน ตัวแทนกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดง ยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปรม เพื่อขอให้ใช้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของการพักการลงโทษและการกักขังนอกเรือนจำของกรมราชทัณฑ์
โดย น.ส.อุบลกาญจน์ กล่าวว่า ตามที่กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ได้ยื่นหนังสือต่อท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อคัดค้านการกักขังนอกเรือนจำของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นั้น ตนเห็นค้านกลุ่มคปท.และพวก ซึ่งเห็นว่า ขณะนี้ นายทักษิณ ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคำพิจารณาขอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว และเวลานี้ท่าน ได้อยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2568 ฉะนั้น ตนเห็นว่าควรให้เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังตามกฎระเบียบของ กรมราชทัณฑ์ และผู้ถูกคุมขัง ควรได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ของทางราชทัณฑ์กำหนดไว้ เช่นเดียวกับผู้ถูกคุมขังอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการคัดค้านของกลุ่ม คปท.นั้น คือการขัดขวางก้าวก่าย แทรกแซง การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ โดยกดดันให้กรมราชทัณฑ์ทำตามอคติ ความเกลียดชังของกลุ่มคปท. ไม่ยึดตามกฎ กติกาหรือระเบียบที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น องค์ประกอบในการพักการลงโทษ หรือการกักขัง นอกเรือนจำนั้น ย่อมเป็นเงื่อนไขที่ใช้ได้กับผู้ต้องขังที่เข้าองค์ประกอบทุกคน ไม่ใช่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
ตนและมวลชนคนเสื้อแดงมีความศรัทธาระบบของกรมราชทัณฑ์ต่อการดำเนินการทั้งเรื่องพักการลงโทษ และการกักขังนอกเรือนจำเป็นอย่างยิ่ง และขอเป็นกำลังใจให้ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ใช้ธรรมาภิบาลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมตรวจสอบได้ ในการพิจารณาอนุญาตให้นายทักษิณ ได้รับการพักโทษและการคุมขังนอกเรือนจำ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำหนดไว้และตามสิทธิที่ท่านสมควรได้รับ