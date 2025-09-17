"ราชทัณฑ์" แจง "ทักษิณ" ไม่ได้เลี้ยงพิซซ่าในคุก-เข้ารับเอกซเรย์ปอด ตามเกณฑ์ผู้ต้องขังใหม่

MGR Online - "รองโฆษกกรมราชทัณฑ์" เผย “ทักษิณ” ยังอยู่แดนพยาบาล เข้าเอกซเรย์ปอดเพราะเป็นผู้ต้องขังใหม่ ยืนยันไม่ได้เลี้ยงพิซซ่านักโทษ-ผู้คุมเรือนจำ
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ ครอบครัว "ชินวัตร" ได้เดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา
วันนี้ (17 ก.ย.) นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า นายทักษิณ ยังคงอยู่ในแดนพยาบาล กิจวัตรส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือ โดยในเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาอะไร เมื่อวานนี้ (16 ก.ย.) เรือนจำกลางคลองเปรม ได้มีการคัดกรองด้วยวิธีการเอกซเรย์ ซึ่งจะนำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกกันว่ารถโมบายเอกซเรย์พระราชทาน เข้าเอกซเรย์ปอดให้กับผู้ต้องขัง เพื่อคัดกรองเรื่องวัณโรคเชิงรุกให้กับผู้ต้องขังรับใหม่ ซึ่งนายทักษิณ ก็ได้รับการเอกซเรย์ปอด ทราบว่าเรือนจำฯ มีการเอกซเรย์ปอดกว่า 100 ราย ถือเป็นขั้นตอนปกติ หลังจากนี้เพียงรอแพทย์นัดฟังผลการเอกซเรย์ว่าจะมีผลเป็นอย่างไรบ้าง อีกทั้งกรณีเป็นผู้สูงอายุก็จะได้ตรวจสุขภาพไปด้วย
นางกนกวรรณ เผยว่า ส่วนการเยี่ยมญาติ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ (รอบบ่าย) และวันพฤหัสบดี (รอบเช้า) จึงทำให้วันนี้จะยังไม่มีการเยี่ยมญาติในส่วนของนายทักษิณ ทั้งนี้ การจะให้นายทักษิณเป็นผู้ช่วยเรือนจำด้านงานวิชาการ ในตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้น ต้องรอสักระยะก่อน ส่วนญาติและครอบครัว หากประสงค์สอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังเด็ดขาด ไม่ว่าจะเรื่องการพักการลงโทษ หรือประการอื่นใด ก็สามารถดำเนินการสอบถามกับทางเรือนจำได้เป็นปกติ ถือเป็นสิทธิของผู้ต้องขังเด็ดขาดทุกรายอยู่แล้ว
นางกนกวรรณ เปิดเผยกรณีมีกระแสข่าว นายทักษิณ เลี้ยงพิซซ่าในเรือนจำฯ ว่า ตนได้รับรายงานจากนายเผด็จ หริ่งรอด ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม ว่าเมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายทักษิณ ไม่ได้มีการเลี้ยงพิซซ่าแก่นักโทษและเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ แต่เป็นการซื้อของบุคคลภายนอกที่ได้ซื้อเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้คุมเรือนจำฯ ที่มาช่วยดูแลความปลอดภัย การจราจร และอำนวยความสะดวกด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจำนวนมาก บุคคลภายนอกจึงสั่งซื้อพิซซ่าไว้เป็นเมนูอาหารรับประทาน
”ส่วนผู้ต้องขังสามารถให้ญาติสั่งซื้อของกินจากข้างนอกมาเลี้ยงเพื่อนผู้ต้องขังในเรือนจำฯ ได้หรือไม่นั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุญาตของผู้บัญชาการเรือนจำนั้นๆ หากเป็นวาระสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือวันเกิด และมองว่าไม่ได้เป็นพฤติกรรมการสร้างอิทธิพล ผู้บัญชาการเรือนจำก็อาจจะพิจารณาอนุญาต เพื่อให้เป็นความสุขแก่เพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน“ รองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เผย
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร จะไม่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ แต่อย่างใด โดยจะเข้าเยี่ยมอีกครั้งพร้อมกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ และครอบครัว ในช่วงเช้าของวันที่ 18 ก.ย.