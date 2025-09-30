“พินทองทา” เข้าเยี่ยม ”ทักษิณ“ โดนโซเชียลจับผิด "กระเป๋าแฟบ" หลังออก! สงสัยขนของเข้า-ออก ขัดระเบียบเรือนจำหรือไม่?

"เอม พินทองทา" ลูกสาวทักษิณ เจอดราม่าร้อน หลังภาพเข้าเยี่ยมผู้เป็นพ่อที่เรือนจำฯ พร้อมกระเป๋าใบโต แต่ถูกโซเชียลจับผิด "กระเป๋าแฟบ" อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเดินออกมา
จากกรณี เมื่อวันที่ 29 ก.ย. น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ร่วมเข้าเยี่ยมด้านในเรือนจำฯ
ล่าสุด วันนี้ (30 ก.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “สาระ พัฒน์” จับผิดกระเป๋าที่ น.ส.พินทองทา นำเข้าไปที่เรือนจำและออกจากเรือนจำ ซึ่งพบว่าก่อนเข้าเรือนจำกระเป๋าดูมีขนาดใหญ่คล้ายมีสิ่งของอยู่ภายใน แต่เมื่อกลับออกมาพบว่ากระเป๋ามีลักษณะแฟบลง ซึ่งก็นำไปสู่การตั้งคำถามจากชาวเน็ตว่ามีการโยกย้ายสิ่งขอกภายในกระเป๋าออกระหว่างเยี่ยมนายทักษิณหรือไม่ โดยชาวเน็นจำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่น
“ต้องเล่นเจ้าหน้าที่ ไม่ยากวันเวลานั้นใครเข้าเวรรับผิดชอบ“
”เอาพิซซ่าเข้าไปให้พ่อเหรอ ออกมากระเป๋าแฟบเลย“
“สังคมที่ อำนาจเงิน ซื้อได้ทุกอย่าง คนชั่วที่เงินหนาจึงกล้าแหกกฎ”
“สังคมนี้ ไม่เคยมีคำว่า 'เท่าเทียม!'“
“ไอ้ทีประชาชนทั่วไปเวลาไปเยี่ยมญาติต้องเอากระเป๋าไปไว้ที่ตู้ล็อคเกอร์ให้เดินตัวเปล่าเข้าเยี่ยมญาติ”
“ใครบอกว่าประเทศไทยไม่มีการคอรัปชั่นอย่าไปเชื่อนะครับขนาดนักโทษยังต้องมาแบ่งชั้นวรรณะกันเลย”
อย่างไรก็ตาม พบว่าตามระเบียบของเรือนจำหรือทัณฑสถานส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้ผู้เข้าเยี่ยมฝากสิ่งของมีค่าและของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋าสตางค์ (รวมถึงเงินสด), โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าสะพาย, กล้องถ่ายรูป, หรือ สิ่งของอื่นๆ ไว้ในตู้ล็อคเกอร์ที่ทางเรือนจำจัดเตรียมไว้ ก่อนที่จะเข้าไปในห้องเยี่ยมญาติ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย