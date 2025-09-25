"อุ๊งอิ๊ง-สามี" เยี่ยม "ทักษิณ" แย้มสุขภาพดี-ผบ.เรือนจำฯ ให้ช่วยคุมลอกท่อ

MGR Online - "อุ๊งอิ๊ง" เผย "ทักษิณ" สุขภาพดี ผบ.เรือนจำจะให้ช่วยงานคุมการลอกท่อ หลังเข้าเยี่ยมในเรือนจำกลางคลองเปรม มวลชนคนเสื้อแดงรอให้กำลังใจ
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (25 ก.ย.) เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อุ๊งอิ๊ง" บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ตามขั้นตอน โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า ”วันนี้หลาน ๆ ได้ฝากจดหมายมาถึงคุณตาบ้างหรือไม่” ซึ่ง น.ส.แพทองธาร กล่าวตอบว่า “วันนี้ไม่มีค่ะ แต่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมผ่านไลน์ได้ วิดีโอคอลไลน์ ซึ่งเขาจะมีเวลาให้ อย่างไร ต้องถามทนาย” ก่อนเข้าไปด้านในเรือนจำฯ
หลังจากใช้เวลาเข้าไปเยี่ยมนายทักษิณ ประมาณ 1 ชั่วโมง น.ส.แพทองธาร พร้อม นายปิฎก ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่สอบถามเรื่องสุขภาพของนายทักษิณ สั้นๆ ว่า "สุขภาพดีค่ะ แต่ว่าผบ.เรือนจำฯ บอกว่าจะให้คุณพ่อไปช่วยคุมการลอกท่อ" ก่อนขึ้นรถเดินทางกลับทันที นอกจากนี้ ยังมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ พร้อมถือป้าย "คนเสื้อแดงสระบุรี รัก นายกทักษิณ"