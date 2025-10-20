"อิ๊งค์-เอม" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ครั้งที่ 10 เผยพ่อนับวันอยู่คุกครบ 6 อาทิตย์แล้ว ยังเครียดบ้าง อาการนิ้วชาดีขึ้น

MGR Online - "อิ๊งค์-เอม" เป็นตัวแทนครอบครัวชินวัตรเยี่ยม "ทักษิณ" ในเรือนจำคลองเปรม เผยพ่อนับวันอยู่ครบ 6 อาทิตย์แล้ว สุขภาพยังเรื่อยๆ มีอาการเครียดบ้าง นิ้วชาดีขึ้น คนเสื้อแดงมาให้กำลังใจเพียบ
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา ปัจจุบัน นายทักษิณ อยู่ระหว่างการถูกคุมขังมาแล้วครบ 1 เดือน 11 วัน (ตั้งแต่ 9 ก.ย.)
วันนี้ (20 ต.ค.) เวลา 11.30 น. ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" อดีตนายกรัฐมนตรี และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ "เอม" บุตรสาวของนายทักษิณ เดินทางมาเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 10 โดย น.ส.แพทองธาร นั่งรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Lexus สีดำ ป้ายทะเบียน 9 กษ 195 กรุงเทพมหานคร ส่วน น.ส.พินทองทา นั่งรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีขาว ป้ายทะเบียน 9 กย 59 กรุงเทพมหานคร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ น.ส.แพทองธาร และ น.ส.พินทองทา ลงมาจากรถ พร้อมกับยกมือไหว้ทักทายกลุ่มมวลชนที่ยืนมารอให้กำลังใจ โดยมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ เข้าเยี่ยมด้วย ระหว่างนั้น ทั้งสองพี่น้องต่างโอบเอวกันและกันก่อนที่ทั้งคู่จะเข้าไปด้านในของเรือนจำฯ
ต่อมา เวลาประมาณ 12.25 น. น.ส.แพทองธาร และ น.ส.พินทองทา เดินออกจากประตูเรือนจำกลางคลองเปรม ภายหลังเยี่ยมนายทักษิณแล้วเสร็จ โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพนายทักษิณ ซึ่ง น.ส.แพทองธาร เปิดเผยว่า ตนเพิ่งกลับจากต่างประเทศ ไม่ได้มาเจอคุณพ่อหลายวัน ตอนนี้คุณพ่อก็นับวันบอกกับลูกๆ ว่าอยู่มาครบ 6 อาทิตย์พอดี ส่วนสุขภาพก็เรื่อยๆ มีอาการเครียดบ้างและนอนไม่หลับบ้าง สำหรับอาการนิ้วชาของคุณพ่อนั้นดีขึ้นแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น น.ส.แพทองธาร และ น.ส.พินทองทา ได้เดินมาพูดคุยทักทาย จับมือและขอบคุณกลุ่มคนเสื้อแดงที่ปักหลักรอให้กำลังใจ ก่อนขึ้นรถเดินทางกลับทันที