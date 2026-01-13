"อนุทิน" ปิดม่านสนทนาธรรมเกจิดัง วัดถ้ำเสือ กระบี่ เอาฤกษ์เอาชัยก่อนหาเสียงรักษาแชมป์ยกจว.

นายกฯ ปิดม่านสนทนาธรรมเกจิดัง วัดถ้ำเสือ กระบี่ ขึ้นชื่อเมตตาพุทธคุณเมตตามหานิยม เอาฤกษ์เอาชัยก่อนหาเสียง รักษาแชมป์กระบี่ยกจังหวัด
วันนี้ (13 มกราคม) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่หาเสียงในภาคใต้ ประเดิมจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรก ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พรรคภูมิใจไทยมี สส. และมีฐานเสียงสำคัญในภาคใต้
โดยเริ่มต้นจุดแรกที่ วัดถ้ำเสือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวกระบี่ ซึ่งเคยเป็นถ้ำปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์จำเนียร สีลเสฏโฐ นักปฎิบัติธรรมผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาและเมตตา ซึ่งเป็นพุทธคุณหลักของการสักการะที่แห่งนี้
ทั้งนี้ นายอนุทิน เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ทะเบียนรถ กข 2121 กระบี่ โดยทันทีที่เดินทางมาถึงวัดถ้ำเสือ ได้เข้ากราบนมัสการพระเทพวชิรากร หรือ พระอาจารย์ชัย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะภาค 17 และรักษาการรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ ก่อนจะเชิญสื่อมวลชนออก และปิดม่านสนทนาธรรมธรรมเป็นการส่วนตัว