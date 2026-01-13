กัมพูชาย้ำไทยต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับปราสาทพระวิหาร

MGR ออนไลน์ - ทางการกัมพูชายังคงประณามการโจมตีปราสาทพระวิหารของทหารไทยอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่าการระดมยิงของไทยในช่วงความขัดแย้งเป็นการทำลายแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก
เฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา ระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นความโหดร้ายและป่าเถื่อนอย่างยิ่ง และกล่าวว่าผู้รับผิดชอบต้องถูกลงโทษ ซึ่งเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้บนเฟซบุ๊กหลังจากเหตุการณ์ระดมยิงปืนใหญ่ในปลายเดือนก.ค. และความขัดแย้งนาน 21 วันในเดือนธ.ค. 2568
“ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกของมนุษยชาติและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของโลก ปราสาทถูกระดมยิงอย่างหนัก ถูกทำลายอย่างรุนแรงจากผลของการกระทำของทหารไทย” เฮง รัตนา กล่าวอ้าง
ปราสาทฮินดูที่อุทิศแด่พระศิวะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 2551 นั้น เป็นศูนย์กลางของข้อพิพาทดินแดนระหว่างกัมพูชาและไทยมาอย่างยาวนาน เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุว่าสถานที่แห่งนี้ได้รับความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมถึงการโจมตีด้วยปืนใหญ่มากกว่า 550 ครั้งระหว่างปี 2551 จนถึงปี 2554
กระทรวงกลาโหมกัมพูชารายงานอ้างว่ากองกำลังทหารของไทยใช้เครื่องบินรบ โดรน ปืนใหญ่ และเครื่องยิงจรวดในเหตุปะทะเดือนธ.ค. และระบุว่าจากการประเมินพบความเสียหายต่อโครงสร้างหลักของปราสาท ทางเดิน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการอนุรักษ์.