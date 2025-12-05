xs
xsm
sm
md
lg

Scrambler งานศิลปะเคลื่อนที่บนสองล้อ.ลายเส้นขลังจาก อาจารย์เหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Scrambler Thailand Edition รุ่นลิมิเต็ด เผยโฉมความพิเศษที่ผสานดีเอ็นเอความสนุกของ Scrambler เข้ากับศิลปะลายเส้นไทยร่วมสมัย โดยศิลปินชื่อดัง Arjan Neng ถ่ายทอดความประณีตและพลังเชิงสัญลักษณ์ผ่านลวดลายสีทองบนพื้นแดงสุดโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นลายดอกบัว ดาบ อักขระ และลวดลายมงคลที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน

ทุกเส้นสายถูกวาดขึ้นอย่างละเอียดบนชิ้นส่วนตัวรถ ทั้งถังน้ำมัน บังโคลน และแฟริ่ง เพื่อสร้าง Scrambler เวอร์ชันที่ “มีจิตวิญญาณเฉพาะ” และมีจำนวนผลิต จำกัดสุด ๆ เหมาะสำหรับผู้สะสมและผู้ที่ต้องการความพิเศษไม่เหมือนใคร

ภาพรวมคือการนำความขลังแบบไทยมาผสานกับสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัว ทำให้รุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถ แต่เป็น งานศิลปะเคลื่อนที่บนสองล้อ

อาจารย์เหน่ง (Arjan Neng) คือปรมาจารย์ด้านการสักยันต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นที่รู้จักจากการสักให้ศิลปินดังอย่าง Ed Sheeran และมีลูกศิษย์จากทั่วโลก ท่านเชี่ยวชาญวิชาที่ช่วยส่งเสริมด้านการเงิน การงาน เมตตามหานิยม และความรัก

อาจารย์เหน่ง













Scrambler งานศิลปะเคลื่อนที่บนสองล้อ.ลายเส้นขลังจาก อาจารย์เหน่ง
อาจารย์เหน่ง
Scrambler งานศิลปะเคลื่อนที่บนสองล้อ.ลายเส้นขลังจาก อาจารย์เหน่ง
Scrambler งานศิลปะเคลื่อนที่บนสองล้อ.ลายเส้นขลังจาก อาจารย์เหน่ง
Scrambler งานศิลปะเคลื่อนที่บนสองล้อ.ลายเส้นขลังจาก อาจารย์เหน่ง
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น