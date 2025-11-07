“ก้อย อรัชพร” ลงสตอรี่โชว์ของดีจุดกระแสแรงโซเชียลถามหากันทั่ว “ได้ที่ไหน?”

เรียกได้ว่าทำเอาโลกโซเชียลแทบแตก เมื่อ “ก้อย อรัชพร” โพสต์สตอรี่โชว์ของดีสุดมงคล #เสือรุ่นแรกหลวงปู่ศิลา ที่กลายเป็นกระแสไวรัลในพริบตา ทันทีที่ภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไป เหล่าสายมูและแฟนคลับต่างพากันแคป รีโพสต์ และถามหากันไม่หยุด “หาได้ที่ไหน?” จนชื่อ “เสือหลวงปู่ศิลา” พุ่งติดเทรนด์ความสนใจในโลกออนไลน์อีกครั้ง
ทั้งนี้ “เสือรุ่นแรกหลวงปู่ศิลา” เป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู้ศรัทธา ด้วยพลังเมตตามหานิยม โชคลาภ และคุ้มครองภัย ซึ่งมีคนดังหลายวงการครอบครองไว้ไม่ต่างจากก้อย งานนี้บอกเลยว่า “ของดีต้องรีบหา ก่อนหมด!”