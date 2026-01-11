ประชาชนชาวโคราชออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.คึกคัก ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ประชาชนชาวโคราชออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. คึกคักท่ามกลางอากาศหนาวเย็น
วันนี้ (11 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ซึ่งหมดวาระพร้อมกันทั่วประเทศ โดยบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา บรรยากาศค่อนข้างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยในช่วงก่อนเวลาเปิดหีบนั้นทางคณะกรรมการได้มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่ในเวลา 08.00 น. จะร่วมกันเคารพธงชาติและทำการเปิดหีบในเวลา 08.00 น.
หลังจากเปิดหีบแล้ว ได้มีประชาชนในพื้นที่ต่างมารอเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ประชาชนแต่ละคนนั้นต้องใส่เสื้อกันหนาวออกมาจากบ้านเพื่อมาเลือกตั้ง โดย นายสมชัย ขอพิมาย ผู้สมัครนายก อบต. ท่าหลวง นั้นได้เดินทางมารอเข้าคูหาใช้สิทธิเป็นคนแรกเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในการเลือกตั้งในครั้งนี้