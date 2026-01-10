กกต.พร้อมเลือกตั้ง อบต.พรุ่งนี้ กกต.ชวนใช้สิทธิ บัตร 2 ใบ สีเขียวเลือกสมาชิก สีชมพูเลือกนายก

กกต.แถลงพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ทั่วประเทศพรุ่งนี้ ชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ ย้ำบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภา อบต. และบัตรสีชมพู เลือกนายก อบต.
วันนี้ ( 10 ม.ค.) ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. แถลงถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ 4,985 แห่ง ในวันพรุ่งนี้ว่า วันนี้ ได้มีการการส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ไป ยังหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดต่างๆ จำนวน 57,705 หน่วย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนนี้เป็นการเลือกตั้ง นายก อบต. 4,500 คน และเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 52,544 คน ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. 9,138 คน ไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ 17 คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 97,735 คน ไม่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ 261 คน
และมีผู้สิทธิออกเสียง 26 ล้านคน จาก 9 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้ เป็นเพศชาย กว่า 12 ล้านคน เป็นเพศหญิงกว่า 13 ล้านคน จึงขอขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ โดย บัตรสีเขียว เป็นเลือกสมาชิกสภา อบต. และบัตรสีชมพู เป็นการเลือกนายก อบต.
รองเลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า กรณีที่มีการขยายเวลาการลงคะแนนออกเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. 15 แห่ง ในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากวันที่ 11 ม.ค.นี้ ไปจัดในวันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2569 แทนนั้น เนื่องจาก พื้นที่ อบต.ดังกล่าว ได้แก่ อบต.กระแชง อบต.บึงมะลู อบต.สังเม็ก อบต.ภูเงิน อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.จานใหญ่ อบต.ขนุน อบต.เสาธงชัย อบต.ตระกาจ อบต.ละลาย อบต.โนนสำราญ อบต.เมือง อบต.รุง อบต.ชำ และ อบต.ภูผาหมอก พื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ประชาชนบางส่วนยังอยู่ระหว่างการย้ายจากศูนย์อพยพกลับบ้านที่พักอาศัย ซึ่งกระบวนการบางส่วนอาจจะยังไม่มีความพร้อม ดังนั้น จะเลื่อนการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.ออกไปก่อน และกระบวนการสามารถเดินหน้าได้ในอีก 1 สัปดาห์ข้างหน้า
ว่าที่ ร.ต.ภาสกร ยังกล่าวเตือนผู้สมัคร นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ห้ามหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่ 6โมงเย็นวันนี้ จนถึงเที่ยงคืนวันจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค.2569 หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสำหรับผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ที่ขัดขวางหรือทำให้มีเหตุลูกจ้างไม่สามารถไปใช้สิทธิ์อลือกตั้ง จะระวางต้องโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือมีโทษทั้งจำและปรับ