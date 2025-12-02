ปทุมธานีเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นนายก และส.อบต.37 อบต.ทั้ง 6 อำเภอวันแรก

วันที่1 ธันวาคม 2568 กรมสงเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นทั่วประเทศเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท ซึ่งจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อดูแลและจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลในปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. จำนวน 5,300 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งวันนี้รับสมัครเป็นวันแรก (1-5 ธค.68) และจะมีการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในวันที่ 11 มกราคม2569
ซึ่งในจังหวัดปทุมธานีมี 7 อำเภอได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต ทั้งหมด ยกเว้น อำเภอธัญบุรี ที่ไม่มีการเลือกตั้ง สำหรับ 6 อำเภอที่จัดให้มีการเลือกตั้งประกอบด้วย อ.เมือง 5 อบต. อ.คลองหลวง 5 อบต. อ.หนองเสือ 7 อบต. อ.ลาดหลุมแก้ว 5 อบต. อลำลู๔กกา 6 อบต. และ อ.สามโคก 9 อบต.
โดยผู้สื่อข่าวได้ติดตามการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต และนายก อบต. ที่แข็งแกร่งที่สุดในจังหวัดปทุมธานี คือ อบต.คลองสาม ซึ่งมี รศ ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา อดีตนายก อบต.คลองสาม ได้ลงสมัครชิงนายก อบต. อีกครั้ง พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.อบต.ครบทีม ในนามกลุ่มรักคลองสาม โดยรศ ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา หัวหน้ากลุ่มรักคลองสามกล่าวว่าจะดำเนินงานสวนต่อจากงานที่ทำไว้พร้อมที่พัฒนาอบต.คลองสามให้เป็นที่อยู่อาศัยอัจฉะริยะ
ส่วนที่ อบต.คลองสี่ โดยมีนางประเทืองวงศ์แจ้ง อดีตนายก อบต.คลองสี่ ได้ลงสมัครชิงนายก อบต.คลองสี่อีกครั้ง พร้อมด้วยผูสมัคร ส.อบต. ครบทีม ในนามกลุ่มคลองสี่ก้าวหน้า ซึ่งนางประเทือง วงศ์แจ้ง หัวหน้ากลุ่มคลองสี่ก้าวหน้าเปิดเผยว่าต้องการที่จะพัฒนา ตำบลคลองสี่อย่างต่อเนื่องให้หน้าอยู่และเข้าสู่เมืองแห่งความสุขด้วยนโยบายที่ได้ให้ไว้กับชาวคลองสี่