“ธนาธร” ขอชาวตราดเลือก "เท้ง" เป็นนายกฯ ส่งมอบอนาคตประเทศไทยที่ดีกว่า ย้ำเลือกตั้งครั้งนี้พรรคส้มตั้งรัฐบาลแข่งน้ำเงิน

“ธนาธร” ขอชาวตราดส่งพรรคประชาชนเป็นรัฐบาล ส่ง “เท้ง” เป็นนายกฯ พร้อมส่งมอบอนาคตประเทศไทยที่ดีกว่า ย้ำเลือกตั้งครั้งนี้ ปชน.ตั้งรัฐบาลแข่งกับ ภท.
วันที่ 13 มกราคม 2569 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วย นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน เดินทางไปที่จังหวัดตราด ช่วยหาเสียงให้นายพรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู ผู้สมัคร สส.ตราด เขต 1 ของพรรคประชาชน เบอร์ 7 โดยได้ขึ้นรถแห่ปราศรัยและเปิดวงพูดคุยกับประชาชนในประเด็นนโยบายของพรรคประชาชนด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในจังหวัดตราด ได้รับการต้อนรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
นายธนาธรกล่าวว่า ขอขอบคุณชาวตราดที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดตั้งแต่การเลือกตั้ง 2562 และ 2566 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเดิมพันสำคัญ อนาคตประเทศไทยอยู่ในมือของทุกคน เป็นการเลือกระหว่างพลังของความเจริญก้าวหน้า ที่นำความรู้ความสามารถมารับใช้ประชาชน กับพลังที่ต้องการฉุดรั้งประเทศไทยให้อยู่กับที่ เป็นการเลือกระหว่างรัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ กับรัฐบาลที่มีพรรคประชาชนเป็นแกนนำ
วันนี้พรรคประชาชนมีความพร้อม ทีมผู้บริหารของพรรคประชาชนซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เป็นการเมืองแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนความรู้ความสามารถ มีเจตจำนงแน่วแน่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าฝากฝังอนาคตของประเทศไว้ได้ ไม่ได้จัดสรรตามโควตามุ้งการเมืองที่นำจำนวน สส.ในมุ้งของตนมาต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างที่เคยเป็นมา
“การเลือกตั้ง 2569 เดิมพันด้วยอนาคตของประเทศไทยและอนาคตของลูกหลาน ขอเชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งด้วยความหวัง เลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม พรรคประชาชนจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และจะส่งมอบสังคมไทยที่ดีกว่าให้ทุกท่านดู”
พร้อมกันนี้ นายธนาธรเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ กาเห็นชอบให้สังคมไทยมีฉันทามติเพื่อเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 คืนประชาธิปไตยแบบปกติสู่สังคมไทย แก้ไขปัญหาของประเทศได้ เช่น ปัญหาความรับผิดรับชอบขององค์กรอิสระที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น กกต. สตง. ป.ป.ช. หรือศาลรัฐธรรมนูญ