“ดร.เอ้” อุบแคนดิเดตพร้อมเป็นนายกฯ ยันส่งทุกภาค ชู “ไทยก้าวใหม่” เป้าคนต้องการการเมืองแบบใหม่-หนุนแก้ รธน.

“สุชัชวีร์” อุบรายชื่อแคนดิเดต ลั่น พร้อมเป็นนายกฯ สู้พรรคอื่นได้ ยืนยัน ส่งทุกภาครอเปิดตัว เชื่อ “ไทยก้าวใหม่” จะเป็นเป้าหมายของคนที่ต้องการการเมืองแบบใหม่ ชี้ หนุนแก้รัฐธรรมนูญ
วันนี้ (19 ธ.ค.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยก้าวใหม่ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ตนเป็นแคนดิเดต และพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ส่วนจะเป็นคนเดียวหรือไม่ อยากให้ติดตาม ซึ่งเย็นนี้เป็นการจัดงานระดมทุนและแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคเท่านั้น ไม่มีการเปิดรายชื่อแคนดิเดต ของพรรคไทยก้าวใหม่ ซึ่งแน่นอนว่า มีหัวหน้าพรรคที่ประกาศความพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ต้องพาประเทศไทยก้าวใหม่ไปด้วยกันให้ได้ ส่วนจะมีรายชื่อใครบ้างขอให้ติดตามในสัปดาห์หน้า รับรองว่า มีเซอร์ไพรส์แน่นอน
เมื่อถามว่า เมื่อเห็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคอื่น จะสู้ไหวหรือไม่ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่า ทุกคนมีดี และทำการเมืองแบบใหม่ จะเห็นว่า เป็นการผสมผสานคนที่เป็นมืออาชีพ และมีความพร้อม และเป็นมีคนที่รู้จักการเมืองไทย พรรคไทยก้าวใหม่พิสูจน์มาแล้วว่าเสียสละทุ่มเทกับประชาชน แต่ที่ชัดเจนคือ วันนี้ทีมงานพรรคแทบทั้งหมดเป็นคนใหม่ ดังนั้น การที่มีดนายกรัฐมนตรีเป็นคนใหม่ เป็นสิ่งที่ดีและเราทำตัวอย่างมาแล้ว นายกฯควรจะเป็นคนมืออาชีพคนรุ่นใหม่ ที่นำความรู้ วิชาการ และการต่างประเทศมาใช้ ส่วนการส่งผู้สมัครตนอยากให้ติดตาม เราส่งทุกภาค แม้เวลาจะสั้น
เมื่อถามว่า กลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกับพรรคประชาธิปัตย์จะสู้อย่างไร นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า วันนี้ตนเชื่อว่า คนเบื่อการเมืองเดิมอยากให้ประเทศไทยก้าวใหม่จริง ถ้าความคิดแบบเก่าคนเก่าสุดท้ายประเทศไทยก็ย่ำอยู่กับที่ แต่ในขณะที่วันนี้โลกไปไกลแล้วปัญหาซับซ้อนมากมายเกินกว่าที่จะใช้อะไรแบบเก่าๆ ดังนั้น เป้าหมายคือคนไทยทุกคนที่อยากเห็นการเมืองใหม่ การเมืองแบบสร้างสรรค์
เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพราะยังมีสภาวะความขัดแย้งกับบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อยู่ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนตอบไม่ได้ แต่วันนี้พรรคเตรียมตัวเกินร้อย มีความพร้อมเกินร้อย ที่จะเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ เรื่องอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร