เจ้ากท.วัฒนธรรมกัมพูชาสาปแช่งไทยตกนรก 32 ชั้น เหตุทำลายโบราณสถานผลงานเทพเจ้า

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่า ดร.เฟือง สกุณา รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาได้กล่าวคำสาปแช่งต่อผู้บัญชาการทหารของ "สยามทรยศ" ที่ถูกกล่าวหาว่ายังคงเดินหน้าโจมตีมรดกร่วมของมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง
“ผู้ใดทำลายทรัพย์สินมรดกที่ถือว่าเป็นผลงานของเทพเจ้า จะถูกลงโทษในนรก 32 ชั้น จนถึงวันที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์สิ้นสูญ เราหวังว่าคำสาปแช่งเหล่านี้จะตกอยู่กับผู้ที่ทำลายปราสาทที่เป็นมรดกของชาติของเรา นี่คือบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เราจะสอนลูกหลานของเรา” ดร.เฟือง สกุณา กล่าว
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมฯ ได้กล่าวคำสาปแช่งดังกล่าวในงานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวีรบุรุษสงครามและผู้ลี้ภัยจากการรุกรานของกองทัพไทย ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.