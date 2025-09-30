“พรรคพร้อม” จัดเกม 'ท้าชนบ้านใหญ่' สระบุรี! เตรียมส่งตัวแทนลงชิงชัยพื้นที่

พรรคพร้อม ได้ประกาศความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ "ท้าชนบ้านใหญ่" ด้วยการจัดตั้งตัวแทนพรรคและเตรียมส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง ส.ส. ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
วันนี้(30 ก.ย.)พรรคพร้อม ได้จัดกิจกรรม การตั้งตัวแทนพรรคจังหวัดสระบุรี ณ ตลาด3 พี่น้อง สาขา3 อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีโดยมีแกนนำพรรค นำโดย ดร.พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน หัวหน้าพรรคพร้อม พร้อมด้วย นายไพรัช แสงสีดำ ผู้อำนวยการพรรค พร้อมทีมเลขาธิการพรรคเดินทางเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อประกาศความพร้อมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานในพื้นที่
ดร.พิมไหมทอง กล่าวว่า สระบุรีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ พรรคพร้อมเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชน และเราจะไม่ยอมให้พื้นที่นี้ถูกผูกขาดโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งอีกต่อไป เราได้คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจปัญหาของพี่น้องชาวสระบุรีอย่างแท้จริง มาเป็นตัวแทนของพรรค
พรรคพร้อมได้ดำเนินการจัดตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสระบุรีอย่างเป็นทางการ และในโอกาสนี้ ได้มีการ เตรียมส่งตัวผู้สมัคร ส.ส. สระบุรี ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำทัพในการต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมาถึงนี้นโยบายสำคัญที่พรรคพร้อมจะใช้ในการหาเสียงในพื้นที่สระบุรี เน้นไปที่ เช่น การพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรม, การส่งเสริมการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ, การแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายความมั่งคั่งให้ทั่วถึง และการขจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลการเมือง พร้อมสร้างการเมืองสีขาว ในจังหวัดสระบุรี อีกที่หนึ่ง
"การตัดสินใจลงสนามเลือกตั้งในครั้งนี้ คือการแสดงเจตจำนงค์ว่า พรรคพร้อมจะสู้ทุกพื้นที่ เพื่อนำการเมืองแบบใหม่ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงมาสู่จังหวัดสระบุรี"ดร.พิมไหมทอง ย้ำทิ้งท้าย
การเคลื่อนไหวของพรรคพร้อมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณถึงการแข่งขันที่ดุเดือดในการเลือกตั้งครั้งหน้า และน่าจะสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรีได้อย่างแน่นอน
ในครั้งนี้ที่ประชุมได้คัดเลือก ตัวแทนพรรคจังหวัดสระบุรี 3 ท่าน คือ
1.นายวษณพรหมทร อภิเศรษฐกาญจน์
2.นางสาวชมพูเนกข์ วิศาลชัยรัตน์
3. ร.ต.สำเริง เอี่ยมพล
และ หลัง ปิดการประชุมพรรคพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า พบปะพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และรับฟังปัญหาพี่น้องชาวสระบุรี