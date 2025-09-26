xs
กกต.จัดโรดโชว์ “ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง” เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ ผู้ว่าฯ เตรียมมาตรการรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉินชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กกต.จัดกิจกรรมโรดโชว์ “ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง” เลือกตั้ง สส.เขต 5 ศรีสะเกษ “สันทัด” หวังคนออกมาใช้สิทธิด้วยความสุจริต ลดบัตรเสีย ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษเตรียมมาตรการรองรับหากวันลงคะแนนเลือกตั้ง สส.เขต 5 เกิดเหตุฉุกเฉินชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้ง 28 ก.ย.นี้เพื่อศักดิ์ศรีชาวศรีสะเกษ

วันนี้ ( 26 ก.ย.) นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show) “ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 ที่สนามกีฬาวงกลม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


กิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่าง และเชิญชวนให้ประชาชนอำเภอขุนหาญและภูสิงห์ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนประชาชนออกไปแสดงพลังและใช้สิทธิเลือกตั้ง ภายใต้เจตนารมณ์ “ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง การเลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่าง” เพื่อร่วมกันรณรงค์ขับเคลื่อนประชาธิปไตย
นายสันทัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดกิจกรรมโรดโชว์ ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง การเลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษ ขอชื่นชม การดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนออกมา ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าง พร้อมเพรียง ลดจำนวนบัตรเสีย และสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งถือเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย


การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้ง สส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ในพื้นที่อำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ ซึ่งครั้งนี้ไม่มี การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต

“จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิของตน ด้วยความ สุจริต รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบ้านเมือง”นายสันทัด กล่าว


นอกจากนี้ขอให้ทุกท่านเตรียมเอกสาร ที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้ง ได้แก่ บัตร ประจำตัวประชาชน หรือบัตร หลักฐานราชการที่มีรูป ถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน เช่น บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือหลักฐานดิจิทัลที่หน่วยงานรัฐจัดทำตามที่กฎหมายกำหนด

“ขอให้กิจกรรมโรดโชว์คร้ังนี้ เป็นพลังร่วมของชาวจังหวัด ศรีสะเกษ ในการแสดงเจตจำนงที่จะให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความ สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้สโลแกนไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง”


ด้านนายเอกฤกษ์ พร้อมชัยอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สส.เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วยอำเภอขุนหาญและภูสิงห์ มี 236 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งทั้งสองพื้นที่แม้จะเป็นพื้นที่ติดชายแดนแต่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา โดย กกต.จังหวัดศรีสะเกษ และ กกต.ประจำเขต 5 ร่วมการวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีความพร้อมเป็นอย่างมากและได้บุคลากรมืออาชีพในการทำงาน อนุกรรมการเขตและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง อีกครั้งได้มีการซักซ้อมการดำเนินและการแก้ไขปัญหาหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น พร้อมขอเชิญชวนประชาชนทั้ง 2 อำเภอออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของชาวจังหวัดศรีสะเกษ

นายธาตรี ศิริรุ่งวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกภาคส่วนพร้อมเตรียมการลงคะแนน โดยเปิดตั้งแต่เวลา 8.00- 17.00 น ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอภูสิงห์และอำเภอขุนหาญ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่ โดยเตรียมหลักฐานแสดงตน บัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ พร้อมขอเชิญชวนมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันมากๆ สำหรับในเขตเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดนทั้ง 2 อำเภอ ได้มีการเตรียมความพร้อม ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนถือว่าสงบแล้ว พร้อมจัดการเลือกตั้ง หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งก็จะสามารถบริหารจัดการจนสามารถจัดการเลือกตั้งได้ ทางทีมงาน กกต.จังหวัดและกกต.เขตได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อม คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งสำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งเป้าไว้









