นิด้าโพลชี้กว่า 40% ยังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกฯ ไม่ได้ คะแนนนิยม ภท.-พรรคส้มลด ปชป.เพิ่ม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ชี้คะแนนนิยมไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 พบยังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกฯ ไม่ได้มากกว่า 40% เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนกว่า 13% ส่วนพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยลดลงถ้วนหน้า แต่อภิสิทธิ์-ปชป. จากที่เคยดิ่งเริ่มตีตื้น
วันนี้ (14 ธ.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2568” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมือง
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 40.60 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ เพิ่มขึ้นนับจากการสำรวจครั้งที่ 3 ร้อยละ 27.28 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.32
อันดับ 2 ร้อยละ 17.20 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) ลดลงนับจากการสำรวจครั้งที่ 3 ร้อยละ 22.80 หรีอลดลงร้อยละ 5.6
อันดับ 3 ร้อยละ 12.32 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) ลดลงนับจากการสำรวจครั้งที่ 3 ร้อยละ 20.44 หรือลดลงร้อยละ 8.12
อันดับ 4 ร้อยละ 10.76 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) เพิ่มขึ้นนับจากการสำรวจครั้งที่ 3 ร้อยละ 1.04 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72
อันดับ 5 ร้อยละ 6.28 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) เพิ่มขึ้นมาครั้งแรก
อันดับ 6 ร้อยละ 3.88 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 7 ร้อยละ 3.12 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 8 ร้อยละ 1.40 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 9 ร้อยละ 1.28 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 2.28 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (พรรคโอกาสใหม่) นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง (พรรคประชาชาติ) ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (พรรคกล้าธรรม) นายวราวุธ ศิลปอาชา (พรรคภูมิใจไทย) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ (พรรคภูมิใจไทย) นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคประชาธิปัตย์) และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.88 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.36 ระบุว่า ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ เพิ่มขึ้นนับจากการสำรวจครั้งที่ 3 ร้อยละ 21.64 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.72
อันดับ 2 ร้อยละ 25.28 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน ลดลงนับจากการสำรวจครั้งที่ 3 ร้อยละ 33.08 หรือลดลงร้อยละ 7.8
อันดับ 3 ร้อยละ 11.80 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ เพิ่มขึ้นนับจากการสำรวจครั้งที่ 3 ร้อยละ 5.52 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28
อันดับ 4 ร้อยละ 11.04 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย ลดลงนับจากการสำรวจครั้งที่ 3 ร้อยละ 13.96 หรือลดลงร้อยละ 2.92
อันดับ 5 ร้อยละ 9.92 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย ลดลงนับจากการสำรวจครั้งที่ 3 ร้อยละ 13.24 หรือลดลงร้อยละ 3.32
อันดับ 6 ร้อยละ 2.76 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อับดับ 7 ร้อยละ 2.32 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อับดับ 8 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อับดับ 9 ร้อยละ 1.12 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 1.36 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคโอกาสใหม่ พรรคเพื่อไทรวมพลัง พรรคกล้าธรรม พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรคเสรีรวมไทย และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.04 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ